Этот коктейль обожают в Англии, а теперь и у нас: как сделать винный лимонад всего из двух ингредиентов

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Сложные коктейли с сиропами, настойками и пятью видами алкоголя — в топку. Этим летом побеждает простота. Белый винный лимонад (он же винный спритц) стал любимым напитком в пабах Британии и всё чаще появляется на российских верандах.

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал вина

Только два ингредиента — и куча удовольствия

Вам понадобится всего два компонента:

охлаждённое сухое белое вино

газированная вода или лимонад (в зависимости от того, насколько сладким хотите напиток)

Смешайте их в любой пропорции (например, 1:1 или 2:1 в пользу вина), добавьте лёд — и готово. Освежающе, легко и очень летне.

Какое вино выбрать

Эксперты уверяют: подойдёт любое бюджетное белое, главное — избегать сортов с сильной дубильностью. Например, выдержанный шардоне — не лучший выбор. Идеальны лёгкие, фруктовые варианты без дуба и ванили.

Подача решает

Пить такой коктейль можно:

порционно в бокалах

из графина на компанию

с трубочками, фруктами и мятой — или просто с льдом

Блогеры советуют добавлять лимон, клубнику, персики, мяту, вишню — всё, что найдёте под рукой. Главное — чтобы было свежо и вкусно.

Когда пить

на пикнике

на даче

на вечеринке

в будний вечер, когда хочется чего-то лёгкого и не слишком крепкого

Это напиток, который не требует повода, сложных ингредиентов или барменского образования. Смешали — и наслаждайтесь.

Уточнения

Кокте́йль — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.



