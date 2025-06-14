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Этот коктейль обожают в Англии, а теперь и у нас: как сделать винный лимонад всего из двух ингредиентов

1:34
Еда

Сложные коктейли с сиропами, настойками и пятью видами алкоголя — в топку. Этим летом побеждает простота. Белый винный лимонад (он же винный спритц) стал любимым напитком в пабах Британии и всё чаще появляется на российских верандах.

Бокал вина
Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал вина

Только два ингредиента — и куча удовольствия

Вам понадобится всего два компонента:

  • охлаждённое сухое белое вино

  • газированная вода или лимонад (в зависимости от того, насколько сладким хотите напиток)

Смешайте их в любой пропорции (например, 1:1 или 2:1 в пользу вина), добавьте лёд — и готово. Освежающе, легко и очень летне.

Какое вино выбрать

Эксперты уверяют: подойдёт любое бюджетное белое, главное — избегать сортов с сильной дубильностью. Например, выдержанный шардоне — не лучший выбор. Идеальны лёгкие, фруктовые варианты без дуба и ванили.

Подача решает

Пить такой коктейль можно:

  • порционно в бокалах

  • из графина на компанию

  • с трубочками, фруктами и мятой — или просто с льдом

Блогеры советуют добавлять лимон, клубнику, персики, мяту, вишню — всё, что найдёте под рукой. Главное — чтобы было свежо и вкусно.

Когда пить

  • на пикнике

  • на даче

  • на вечеринке

  • в будний вечер, когда хочется чего-то лёгкого и не слишком крепкого

Это напиток, который не требует повода, сложных ингредиентов или барменского образования. Смешали — и наслаждайтесь.

Уточнения

Кокте́йль — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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