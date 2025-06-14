Этот коктейль обожают в Англии, а теперь и у нас: как сделать винный лимонад всего из двух ингредиентов

Сложные коктейли с сиропами, настойками и пятью видами алкоголя — в топку. Этим летом побеждает простота. Белый винный лимонад (он же винный спритц) стал любимым напитком в пабах Британии и всё чаще появляется на российских верандах.
Вам понадобится всего два компонента:
охлаждённое сухое белое вино
газированная вода или лимонад (в зависимости от того, насколько сладким хотите напиток)
Смешайте их в любой пропорции (например, 1:1 или 2:1 в пользу вина), добавьте лёд — и готово. Освежающе, легко и очень летне.
Эксперты уверяют: подойдёт любое бюджетное белое, главное — избегать сортов с сильной дубильностью. Например, выдержанный шардоне — не лучший выбор. Идеальны лёгкие, фруктовые варианты без дуба и ванили.
Пить такой коктейль можно:
порционно в бокалах
из графина на компанию
с трубочками, фруктами и мятой — или просто с льдом
Блогеры советуют добавлять лимон, клубнику, персики, мяту, вишню — всё, что найдёте под рукой. Главное — чтобы было свежо и вкусно.
на пикнике
на даче
на вечеринке
в будний вечер, когда хочется чего-то лёгкого и не слишком крепкого
Это напиток, который не требует повода, сложных ингредиентов или барменского образования. Смешали — и наслаждайтесь.
Кокте́йль — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
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