Продуктовая рулетка: ешь ради здоровья, а получаешь удар по желудку

Салат в пакете, пучок свежей зелени, контейнер с овощами — всё это выглядит как символ здорового питания. Но именно в таких продуктах чаще всего прячутся опасные бактерии, предупреждает гастроэнтеролог Екатерина Кашух. И никто не застрахован — даже те, кто ест "правильно".
Листовая зелень, особенно в пакетах и коробках, может стать переносчиком кишечной палочки и норовируса. Причина банальна: недостаточная промывка и неправильное хранение на складах и в магазинах.
Даже если на упаковке написано "готово к употреблению", врач советует:
всегда промывать зелень под проточной водой
не хранить уже открытые упаковки дольше одного дня
избегать салатов с "влажным" дном упаковки — это первый признак порчи
Любите натуральное молоко "с фермы"? Будьте осторожны. Без пастеризации в нём легко могут остаться кишечные бактерии, вызывающие тошноту, рвоту и острые отравления.
Даже у взрослых со здоровым ЖКТ фермерское молоко может вызвать инфекционную диарею. А у детей и пожилых — ещё и осложнения.
Фарш, шашлык, куриные окорочка — всё это потенциальные носители сальмонелл и кампилобактерий. Единственный способ защититься — долгая и полная термическая обработка.
Никакого мяса "с кровью"
Не пробуйте фарш в сыром виде
Храните мясо отдельно от других продуктов — особенно в жару
— "Крупные сети действительно следят за качеством, им невыгодны отравления. Но всё равно риск есть всегда - от просрочки до нарушения температуры при транспортировке", — подчёркивает Екатерина Кашух в интервью РИАМО.
Именно поэтому внимательность важнее брендов и ценников. Никто не застрахован — ни в супермаркете, ни на рынке, ни в модной фермерской лавке.
Суперма́ркет — крупный универса́м по продаже полного ассортимента пищевых продуктов и напитков, а также предметов домашнего хозяйства (товаров для детей, мыла, порошков для стирки, средств для мытья посуды, предметов санитарии и гигиены, бумажных изделий, книг в бумажных обложках, комнатных растений), товаров для домашних животных, автомобильных товаров, поздравительных открыток, косметики, посуды, лекарств (продающихся без рецепта), бытовой техники и т. п.
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