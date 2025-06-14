Продуктовая рулетка: ешь ради здоровья, а получаешь удар по желудку

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат в пакете, пучок свежей зелени, контейнер с овощами — всё это выглядит как символ здорового питания. Но именно в таких продуктах чаще всего прячутся опасные бактерии, предупреждает гастроэнтеролог Екатерина Кашух. И никто не застрахован — даже те, кто ест "правильно".

Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Супермаркет

Зелень и овощи: не всё так свежо

Листовая зелень, особенно в пакетах и коробках, может стать переносчиком кишечной палочки и норовируса. Причина банальна: недостаточная промывка и неправильное хранение на складах и в магазинах.

Даже если на упаковке написано "готово к употреблению", врач советует:

всегда промывать зелень под проточной водой

не хранить уже открытые упаковки дольше одного дня

избегать салатов с "влажным" дном упаковки — это первый признак порчи

Молочные продукты: фермерские — не значит безопасные

Любите натуральное молоко "с фермы"? Будьте осторожны. Без пастеризации в нём легко могут остаться кишечные бактерии, вызывающие тошноту, рвоту и острые отравления.

Даже у взрослых со здоровым ЖКТ фермерское молоко может вызвать инфекционную диарею. А у детей и пожилых — ещё и осложнения.

Мясо и полуфабрикаты: главный источник сальмонелл

Фарш, шашлык, куриные окорочка — всё это потенциальные носители сальмонелл и кампилобактерий. Единственный способ защититься — долгая и полная термическая обработка.

Никакого мяса "с кровью"

Не пробуйте фарш в сыром виде

Храните мясо отдельно от других продуктов — особенно в жару

Магазины стараются, но чудес не бывает

— "Крупные сети действительно следят за качеством, им невыгодны отравления. Но всё равно риск есть всегда - от просрочки до нарушения температуры при транспортировке", — подчёркивает Екатерина Кашух в интервью РИАМО.

Именно поэтому внимательность важнее брендов и ценников. Никто не застрахован — ни в супермаркете, ни на рынке, ни в модной фермерской лавке.

Уточнения

Суперма́ркет — крупный универса́м по продаже полного ассортимента пищевых продуктов и напитков, а также предметов домашнего хозяйства (товаров для детей, мыла, порошков для стирки, средств для мытья посуды, предметов санитарии и гигиены, бумажных изделий, книг в бумажных обложках, комнатных растений), товаров для домашних животных, автомобильных товаров, поздравительных открыток, косметики, посуды, лекарств (продающихся без рецепта), бытовой техники и т. п.



