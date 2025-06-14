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Этот вариант окрошки лучше не пробовать даже один раз: опасный рецепт летнего супа, который набирает популярность

1:49
Еда

Кто-то добавляет в окрошку квас, кто-то — кефир, а кто-то и вовсе — пиво. Мол, что там — напиток холодный, бульон да колбаса. Но, как выясняется, этот "кулинарный эксперимент" может обернуться поездкой в больницу. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков поставил диагноз: "Это жуткий ужас".

Окрошка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Окрошка

Почему пивная окрошка — опасна

На первый взгляд, идея кажется безобидной. Но врач предупреждает: окрошка на пиве — это не шутка, а настоящая атака на поджелудочную железу. Особенно, если использовать магазинное пиво и привычные "ингредиенты" — колбасу, майонез, картошку и яйца.

Такой "суп" превращается в гремучую смесь жиров, углеводов и алкоголя, которая может вызвать:

  • обострение панкреатита

  • вздутие, тяжесть

  • воспаления ЖКТ

  • нарушение микрофлоры кишечника

И это не преувеличение, особенно у людей старше 30 лет и с хроническими проблемами ЖКТ.

Алкоголь + жара = двойной удар

Пить холодный суп с алкоголем в жару — идея сомнительная. Алкоголь обезвоживает, а в сочетании с жирной едой может вызвать резкий скачок сахара, слабость, тошноту. И всё это под видом "освежающего обеда".

"Я бы категорически не рекомендовал пить такие холодные супы ни в жару, ни в холодное время. В целом — ни при каких обстоятельствах", — заявил Антон Поляков.

Чем заменить

Если хочется холодного супа — есть масса проверенных альтернатив:

  • на квасе - классика, богатая пробиотиками

  • на кефире или айране - лёгкий, белковый вариант

  • на минералке - свежо и диетично

  • свекольник, гаспачо, литовский холодник - разнообразие без вреда

Уточнения

Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. В переносном смысле слово «окрошка» употребляется в значении «смесь, смешение разнородных понятий и предметов».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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