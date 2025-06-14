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Пока все варят варенье, вы экономите: когда покупать клубнику выгоднее всего

1:23
Еда

Сочный аромат, красные ягоды и… шок от ценника? Пока клубника радует вкусом, но не кошельком. Но есть хорошие новости: ждать осталось недолго — экономисты обещают падение цен уже в ближайшие недели.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Снижение уже на горизонте

К 20 числам июня клубника в России достигнет сезонного минимума, сообщил экономист Игорь Балынин. Ожидаемое снижение — до 30% от текущей цены.

Причина проста: фермеры переходят к завершающей фазе сбора урожая. Предложение растёт, склады и прилавки заполняются, а спрос уже не такой ажиотажный — это и толкает цену вниз.

Торгуйтесь — особенно вечером

Стоимость ягоды может меняться буквально в течение одного дня. Вечером, ближе к закрытию рынка, продавцы нередко делают скидки 20% и выше, чтобы не уносить товар домой.

"Клубника — скоропортящийся продукт, и продавцы готовы отдать её дешевле, лишь бы не терять совсем", — поясняет Балынин.

Варить варенье и морозить — самое время

Если вы собирались:

  • сварить клубничное варенье

  • наполнить морозилку ягодами

  • или просто есть клубнику ложкой прямо из миски

Конец июня — идеальное время. После этого сезон пойдёт на спад, и цены снова поползут вверх.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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