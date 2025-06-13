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Борщ стал лучше — хотя казалось, что уже невозможно: паста из чесночных стрелок и сала

1:34
Еда

Каждое лето одни и те же сцены на даче: чеснок пускает стрелки — и их без жалости выбрасывают. А зря. Эти ароматные побеги — не мусор, а кулинарное золото, особенно если в доме варится борщ. Предлагаем вам рецепт, который легко может стать новым семейным хитом.

Борщ
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

Почему именно стрелки

Молодые чесночные стрелки не уступают самому чесноку по аромату, но мягче, нежнее и дают свежий, пикантный вкус. А в сочетании с салом и укропом они превращаются в пасту, от которой невозможно оторваться.

Что нужно

  • чесночные стрелки — 300 г

  • сало (свежее, без шкуры) — 400 г

  • укроп — 100 г

  • соль — по вкусу

Как готовить

1. Подготовка:
Стрелки нарежьте небольшими кусочками. Укроп вымойте и обсушите.

2. Измельчение:
Пропустите стрелки, сало и укроп через мясорубку. Можно дважды — для более однородной текстуры.

3. Солим и настаиваем:
Добавьте соль, перемешайте массу и оставьте на 5–10 часов в холодильнике. Несколько раз перемешайте за это время — так паста лучше пропитается.

Как хранить

  • В холодильнике — до недели

  • В морозилке — до 2–3 месяцев (разложите по банкам или порционным пакетикам)

Как подавать

  • с чёрным хлебом

  • как намазку на тосты

  • к борщу — идеальное сопровождение

Это не просто закуска, а душевная деревенская классика в новом исполнении.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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