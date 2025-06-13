Борщ стал лучше — хотя казалось, что уже невозможно: паста из чесночных стрелок и сала

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждое лето одни и те же сцены на даче: чеснок пускает стрелки — и их без жалости выбрасывают. А зря. Эти ароматные побеги — не мусор, а кулинарное золото, особенно если в доме варится борщ. Предлагаем вам рецепт, который легко может стать новым семейным хитом.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщ

Почему именно стрелки

Молодые чесночные стрелки не уступают самому чесноку по аромату, но мягче, нежнее и дают свежий, пикантный вкус. А в сочетании с салом и укропом они превращаются в пасту, от которой невозможно оторваться.

Что нужно

чесночные стрелки — 300 г

сало (свежее, без шкуры) — 400 г

укроп — 100 г

соль — по вкусу

Как готовить

1. Подготовка:

Стрелки нарежьте небольшими кусочками. Укроп вымойте и обсушите.

2. Измельчение:

Пропустите стрелки, сало и укроп через мясорубку. Можно дважды — для более однородной текстуры.

3. Солим и настаиваем:

Добавьте соль, перемешайте массу и оставьте на 5–10 часов в холодильнике. Несколько раз перемешайте за это время — так паста лучше пропитается.

Как хранить

В холодильнике — до недели

В морозилке — до 2–3 месяцев (разложите по банкам или порционным пакетикам)

Как подавать

с чёрным хлебом

как намазку на тосты

к борщу — идеальное сопровождение

Это не просто закуска, а душевная деревенская классика в новом исполнении.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



