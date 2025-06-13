Борщ стал лучше — хотя казалось, что уже невозможно: паста из чесночных стрелок и сала

Каждое лето одни и те же сцены на даче: чеснок пускает стрелки — и их без жалости выбрасывают. А зря. Эти ароматные побеги — не мусор, а кулинарное золото, особенно если в доме варится борщ. Предлагаем вам рецепт, который легко может стать новым семейным хитом.
Молодые чесночные стрелки не уступают самому чесноку по аромату, но мягче, нежнее и дают свежий, пикантный вкус. А в сочетании с салом и укропом они превращаются в пасту, от которой невозможно оторваться.
чесночные стрелки — 300 г
сало (свежее, без шкуры) — 400 г
укроп — 100 г
соль — по вкусу
1. Подготовка:
Стрелки нарежьте небольшими кусочками. Укроп вымойте и обсушите.
2. Измельчение:
Пропустите стрелки, сало и укроп через мясорубку. Можно дважды — для более однородной текстуры.
3. Солим и настаиваем:
Добавьте соль, перемешайте массу и оставьте на 5–10 часов в холодильнике. Несколько раз перемешайте за это время — так паста лучше пропитается.
В холодильнике — до недели
В морозилке — до 2–3 месяцев (разложите по банкам или порционным пакетикам)
с чёрным хлебом
как намазку на тосты
к борщу — идеальное сопровождение
Это не просто закуска, а душевная деревенская классика в новом исполнении.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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