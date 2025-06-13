Тает во рту, а не в духовке: десерт с виду как из кондитерской, а на деле — 20 минут без суеты

Хочется чего-то вкусного и красивого, но при словах "выпечка" и "бисквит" вы закрываете кулинарную книгу? Отличные новости — есть способ порадовать семью и гостей домашним шоколадным тортом без единого прикосновения к духовке. Да-да, "Полено" бывает и таким.
"Полено" — это не конкретный рецепт, а целое семейство десертов, объединённых формой и способом подачи. Обычно это сладкий рулет с начинкой и кремом, имитирующий кусок дерева. Один из самых простых и быстрых вариантов — шоколадно-ореховый торт без выпечки, и вы точно справитесь с ним даже на бегу.
Основа:
200 г плавленого сыра
160 г пшеничной муки
200 г обжаренного арахиса (или других орехов)
4 ст. л. какао-порошка
100 г сахара
Крем:
140 г творожного сыра
350 мл молока
100 г сахара
4 ст. л. рисовой муки
2 ст. л. кукурузного крахмала
щепотка ванилина
Для украшения (по желанию):
200 г плавленого сыра
150 г сухого молока
4 ст. л. какао
50 г сахарной пудры
1. Основа:
Обжарьте муку до кремового оттенка, добавьте какао и сахар. Параллельно обжарьте и измельчите орехи. Всё смешайте с плавленым сыром, пока не получится густая, пластичная масса.
2. Крем:
Смешайте молоко, муку, крахмал и ванилин. Загустите смесь на плите или в микроволновке, остудите и вмешайте творожный сыр.
3. Сборка:
Разровняйте основу в прямоугольник, выложите крем, сверните рулет. Охладите 2-3 часа. Для настоящего эффекта "полена" срежьте один край под углом и приставьте сбоку — получится сучок. Покройте кремом или какао-смесью — и торт готов.
Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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