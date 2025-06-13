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Тает во рту, а не в духовке: десерт с виду как из кондитерской, а на деле — 20 минут без суеты

2:08
Еда

Хочется чего-то вкусного и красивого, но при словах "выпечка" и "бисквит" вы закрываете кулинарную книгу? Отличные новости — есть способ порадовать семью и гостей домашним шоколадным тортом без единого прикосновения к духовке. Да-да, "Полено" бывает и таким.

медовый рулет
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
медовый рулет

Что это за торт

"Полено" — это не конкретный рецепт, а целое семейство десертов, объединённых формой и способом подачи. Обычно это сладкий рулет с начинкой и кремом, имитирующий кусок дерева. Один из самых простых и быстрых вариантов — шоколадно-ореховый торт без выпечки, и вы точно справитесь с ним даже на бегу.

Что понадобится

Основа:

  • 200 г плавленого сыра

  • 160 г пшеничной муки

  • 200 г обжаренного арахиса (или других орехов)

  • 4 ст. л. какао-порошка

  • 100 г сахара

Крем:

  • 140 г творожного сыра

  • 350 мл молока

  • 100 г сахара

  • 4 ст. л. рисовой муки

  • 2 ст. л. кукурузного крахмала

  • щепотка ванилина

Для украшения (по желанию):

  • 200 г плавленого сыра

  • 150 г сухого молока

  • 4 ст. л. какао

  • 50 г сахарной пудры

Как готовить

1. Основа:
Обжарьте муку до кремового оттенка, добавьте какао и сахар. Параллельно обжарьте и измельчите орехи. Всё смешайте с плавленым сыром, пока не получится густая, пластичная масса.

2. Крем:
Смешайте молоко, муку, крахмал и ванилин. Загустите смесь на плите или в микроволновке, остудите и вмешайте творожный сыр.

3. Сборка:
Разровняйте основу в прямоугольник, выложите крем, сверните рулет. Охладите 2-3 часа. Для настоящего эффекта "полена" срежьте один край под углом и приставьте сбоку — получится сучок. Покройте кремом или какао-смесью — и торт готов.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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