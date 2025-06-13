Тает во рту, а не в духовке: десерт с виду как из кондитерской, а на деле — 20 минут без суеты

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется чего-то вкусного и красивого, но при словах "выпечка" и "бисквит" вы закрываете кулинарную книгу? Отличные новости — есть способ порадовать семью и гостей домашним шоколадным тортом без единого прикосновения к духовке. Да-да, "Полено" бывает и таким.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ медовый рулет

Что это за торт

"Полено" — это не конкретный рецепт, а целое семейство десертов, объединённых формой и способом подачи. Обычно это сладкий рулет с начинкой и кремом, имитирующий кусок дерева. Один из самых простых и быстрых вариантов — шоколадно-ореховый торт без выпечки, и вы точно справитесь с ним даже на бегу.

Что понадобится

Основа:

200 г плавленого сыра

160 г пшеничной муки

200 г обжаренного арахиса (или других орехов)

4 ст. л. какао-порошка

100 г сахара

Крем:

140 г творожного сыра

350 мл молока

100 г сахара

4 ст. л. рисовой муки

2 ст. л. кукурузного крахмала

щепотка ванилина

Для украшения (по желанию):

200 г плавленого сыра

150 г сухого молока

4 ст. л. какао

50 г сахарной пудры

Как готовить

1. Основа:

Обжарьте муку до кремового оттенка, добавьте какао и сахар. Параллельно обжарьте и измельчите орехи. Всё смешайте с плавленым сыром, пока не получится густая, пластичная масса.

2. Крем:

Смешайте молоко, муку, крахмал и ванилин. Загустите смесь на плите или в микроволновке, остудите и вмешайте творожный сыр.

3. Сборка:

Разровняйте основу в прямоугольник, выложите крем, сверните рулет. Охладите 2-3 часа. Для настоящего эффекта "полена" срежьте один край под углом и приставьте сбоку — получится сучок. Покройте кремом или какао-смесью — и торт готов.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



