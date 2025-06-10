Ароматные куриные крылышки с картошкой в духовке

Вкусный ужин без хлопот — сочные крылышки и румяная картошка в одном противне. Если вы ищете простой, но сытный ужин, который понравится всей семье, попробуйте приготовить куриные крылышки с картошкой в духовке.
Минимум усилий, простые ингредиенты и максимум вкуса! Благодаря специям и запеканию в духовке, блюдо получается ароматным, с хрустящей корочкой и нежной серединой.
Ингредиенты:
Приготовление:
Маринуем крылышки. В миске смешайте крылышки с солью, перцем, паприкой, измельчённым чесноком, маслом и, если хотите, соевым соусом или горчицей. Оставьте на 20–30 минут промариноваться (можно и дольше — в холодильнике).
Подготавливаем картошку. Очистите картофель и нарежьте крупными дольками. Посолите, приправьте специями и полейте растительным маслом.
Выложите картофель и крылышки на противень, застеленный пергаментом или смазанный маслом. Можно перемешать вместе, а можно разложить по сторонам.
Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте около 40–50 минут до золотистой корочки. В середине готовки можно перевернуть ингредиенты, чтобы они подрумянились равномерно.
Вот и всё! Ваши ароматные куриные крылышки с картошкой готовы. Сочные внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи — они станут хитом любого ужина. Подавайте с зеленью, свежими овощами или любимым соусом.
Приятного аппетита!
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