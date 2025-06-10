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Ароматные куриные крылышки с картошкой в духовке

2:06
Еда

Вкусный ужин без хлопот — сочные крылышки и румяная картошка в одном противне. Если вы ищете простой, но сытный ужин, который понравится всей семье, попробуйте приготовить куриные крылышки с картошкой в духовке.

куриные крылышки
Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
куриные крылышки

Минимум усилий, простые ингредиенты и максимум вкуса! Благодаря специям и запеканию в духовке, блюдо получается ароматным, с хрустящей корочкой и нежной серединой.

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки — 1 кг
  • Картофель — 800 г
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Растительное масло — 3 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Паприка — 1 ч. ложка
  • Сушёные травы (орегано, тимьян, базилик) — по желанию
  • Соевый соус или горчица — 1 ст. ложка (по желанию для маринада).

Приготовление:

Маринуем крылышки. В миске смешайте крылышки с солью, перцем, паприкой, измельчённым чесноком, маслом и, если хотите, соевым соусом или горчицей. Оставьте на 20–30 минут промариноваться (можно и дольше — в холодильнике).

Подготавливаем картошку. Очистите картофель и нарежьте крупными дольками. Посолите, приправьте специями и полейте растительным маслом.

Выложите картофель и крылышки на противень, застеленный пергаментом или смазанный маслом. Можно перемешать вместе, а можно разложить по сторонам.

Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте около 40–50 минут до золотистой корочки. В середине готовки можно перевернуть ингредиенты, чтобы они подрумянились равномерно.

Вот и всё! Ваши ароматные куриные крылышки с картошкой готовы. Сочные внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи — они станут хитом любого ужина. Подавайте с зеленью, свежими овощами или любимым соусом.

Приятного аппетита!

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Рецепт №2. Ароматные куриные крылышки с картошкой в духовке
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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