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Топ-5 сладостей из СССР без духовки: быстро, вкусно, по-домашнему

2:19
Еда

Когда духовка занята (или просто не работает), но сладкого хочется — советская смекалка всегда находила выход. Эти десерты делались на плите, в кастрюле, или вообще без всякой термообработки.

Cake Potato
Фото: commons.wikimedia.org by Юлиан Пригожин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Cake Potato

Всё из простых продуктов, которые были под рукой у каждой бабушки. Никаких сливочных сыров и авокадо — только печенье, сгущёнка и немного волшебства.

1. Картошка из печенья

Главный десерт без выпечки. Размолотое печенье, сгущёнка, масло, немного какао — всё это месили вручную и скатывали в "картошку". Иногда обваливали в сахаре или орехах. Хранили в холодильнике, ели сразу. Уровень счастья: максимальный.

2. Ириски "тяни-растяни”

Растопить сахар, добавить сливки или масло — и варить до нужной липкости. Ложкой выливали на тарелку или бумагу — и остужали. Потом тянули зубами, как карамельный турник. Да, прилипали к зубам, но вкус был — космос.

3. Шоколадная колбаса

Печенье, масло, сгущёнка, какао и иногда орехи. Всё это мешали в одну густую массу, лепили в колбасу, обматывали бумагой и — в холодильник. Нарезать кружочками — как настоящую колбасу, только сладкую. Идеально к чаю или в школьный ланч.

4. Сгущёнка с какао и маслом (на хлеб)

Для ленивых и счастливых: в миске смешивали сгущёнку с какао и сливочным маслом, взбивали ложкой — и намазывали на белый батон. Иногда сверху — банан. Похоже на нутеллу, только лучше и без импортного высокомерия.

5. Птичье молоко (псевдо)

Без яичных белков и агар-агара, зато с манкой: варили густую манную кашу с сахаром и ванилином, остужали, взбивали с маслом и выкладывали слоями с повидлом. Иногда заливали шоколадной глазурью. На вкус — мягкий зефир в домашних тапочках.

Эти сладости — чистая ностальгия по временам, когда готовили "на глаз", ели ложкой из кастрюли и верили, что сгущёнка — лучшее лекарство от грусти. И ведь до сих пор работает.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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