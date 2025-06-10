Настоящее спасение для хозяйки: превращаем терку в главный инструмент на кухне

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто бы мог подумать, что терка для сыра — это не только сыр? Пользовательница сети раскрыла неожиданный секрет этого кухонного помощника и вызвала настоящий ажиотаж. "Творческий" способ использования часто игнорируемой стороны терки для сыра одной мамой вызвал смесь восхищения и недоумения.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тёрка

Обычно эту сторону терки используют, чтобы нарезать ломтики сыра или мягких продуктов. Но Она пошла дальше — и нашла способ превращать обычный картофель в кулинарное шоу.

Спирали из картофеля: как это работает

В своем вирусном видео Джен Уотсон показала, как сделать модные картофельные спирали. Она взяла шампур, воткнула в картофель и начала аккуратно проворачивать его, проталкивая через узкие прорези на терке. Получился настоящий вихрь — аккуратные спиральные ломтики, как в уличных фастфудах.

Картофельные спирали известны под разными названиями: твистеры, чипсы на палочке, ротато-картофель, картофельный вихрь и даже торнадо-фри. И да, теперь их можно сделать у себя на кухне!

Джен: мастер лайфхаков

Джен Уотсон — профессиональный организатор домашнего пространства и гуру лайфхаков, которые помогают справляться с повседневными мелочами.

Она делится советами на любые случаи: от идеального сворачивания полотенец до чистки фильтров сушилки, чтобы избежать пожара в доме. Но именно её "картофельный вихрь" стал настоящей сенсацией.

Реакция в Сети

Под видео Джен добавила пояснение: "Знаете ли вы? Используйте боковую часть терки, чтобы создавать спирали". На видео мелькает надпись: "На случай, если вы когда-нибудь задумывались, для чего эта боковая часть".

И кажется, многим действительно было интересно! Видео собрало более 270 тысяч лайков и более 14,8 миллионов просмотров. В комментариях люди благодарили Джен за находчивость, хотя нашлись и те, кого этот способ удивил и немного озадачил.

Уточнения

Тёрка хозяйственная — кухонный инструмент для измельчения (натирания) пищевых продуктов: овощей, сыра и других.

