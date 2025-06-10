Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оверлендинг — не просто дорога: как выбрать маршрут, подготовить машину и превратить автопутешествие в увлекательное приключение
Как МакSим переживает подростковый кризис старшей дочери: рассказ о глубоких переживаниях
Турецкий холдинг отказался от добычи золота на Украине: не оправдались ожидания
Здоровые продукты, которые делают вас толще: 8 неожиданных коварных врагов похудения
Долголетие в шаговой доступности: как простая активность утром творит чудеса с организмом
Где живут дольше всех? Этот остров не похож ни на один другой в Греции
Рай замёрз — и может снова растаять: доказательства прошлого, которое пугает будущее
Вы сажаете как дед — а лук всё хуже? Один восточный приём ставит всё с ног на голову
Матери без сердца: эти животные бросают детей, как надоевшие игрушки

Смертельный сюрприз: ядовитая зелень оказалась в продаже на Родосе

2:08
Еда

На острове Родос в Греции разгорелся тревожный скандал: в продаже оказались травы, среди которых затесалось ядовитое растение. В результате несколько человек уже получили серьёзные отравления.

Дьявольская трава
Фото: commons.wikimedia.org by Chbaraka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дьявольская трава

Случайное или халатность?

Речь идёт о Datura stramonium — в народе её называют дьявольской травой. Это растение обладает токсичными свойствами, и даже небольшие дозы могут привести к серьёзным последствиям: головокружение, галлюцинации, потеря сознания.

"Ты мог купить зелёный пучок мяты, а получил в придачу невидимый яд", — говорят в регионе.

Проверки на складах и в лавках

Как сообщает СМИ, информация о случаях отравления поступила в местные управления: Управление первичного сектора Додеканеса и Управление общественного здравоохранения Южно-Эгейского региона. Эти ведомства получили данные от Первого полицейского управления Додеканеса — полицейского управления Ялиссоса.

Реакция была мгновенной. Специалисты начали проверять склады и прилавки на Родосе, чтобы найти и изъять партии зелени с опасной примесью. Уже удалось удалить часть ядовитой продукции из оборота.

Антидот наготове

"Проверки рынка продолжатся в ближайшие дни, даже несмотря на праздники", — подчёркивают власти.

Тем временем региональные службы сообщили Главной больнице Родоса о необходимости держать наготове антидот. Ведь последствия приёма ядовитой смеси могут быть смертельно опасными.

Жителям советуют осторожность

Потребителям и местным жителям рекомендовано отказаться от покупки зелени, пока не будет официального заявления о безопасности продуктов. Специалисты просят людей быть внимательными и не рисковать здоровьем.

На Родосе всегда были горды своей зеленью — свежей, ароматной, прямо с греческих грядок. Но теперь даже привычная мята может таить в себе угрозу. А пока рынок Родоса — под пристальным контролем, а власти обещают: виновные будут найдены.

Уточнения

Дурма́н обыкнове́нный или Дурман воню́чий (лат. Datúra stramónium) — распространённый в Европе вид травянистых растений рода Дурман семейства Паслёновые (Solanaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Домашние животные
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце Аудио 
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны Дмитрий Плотников Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова
Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны
Гробовая тишина мира: что скрывает Зеленский от украинцев, которых он продал и предал?
Украшал машину — остался без неё: за какой тюнинг теперь снимают авто с учёта
Психологический лайфхак от Лолиты: как пережить отмену и сохранить себя
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Опасные обитатели тропиков: что скрывают гиганты джунглей, способные напасть
В этом месте она никогда не вырастет: капуста мстит за ошибку при посадке
Шокирующая правда о жиросжигании: почему 90% людей делают это неправильно
Италия, которую стоит бояться: кого можно встретить на природе и как выжить после этой встречи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.