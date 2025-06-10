Смертельный сюрприз: ядовитая зелень оказалась в продаже на Родосе

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

На острове Родос в Греции разгорелся тревожный скандал: в продаже оказались травы, среди которых затесалось ядовитое растение. В результате несколько человек уже получили серьёзные отравления.

Фото: commons.wikimedia.org by Chbaraka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дьявольская трава

Случайное или халатность?

Речь идёт о Datura stramonium — в народе её называют дьявольской травой. Это растение обладает токсичными свойствами, и даже небольшие дозы могут привести к серьёзным последствиям: головокружение, галлюцинации, потеря сознания.

"Ты мог купить зелёный пучок мяты, а получил в придачу невидимый яд", — говорят в регионе.

Проверки на складах и в лавках

Как сообщает СМИ, информация о случаях отравления поступила в местные управления: Управление первичного сектора Додеканеса и Управление общественного здравоохранения Южно-Эгейского региона. Эти ведомства получили данные от Первого полицейского управления Додеканеса — полицейского управления Ялиссоса.

Реакция была мгновенной. Специалисты начали проверять склады и прилавки на Родосе, чтобы найти и изъять партии зелени с опасной примесью. Уже удалось удалить часть ядовитой продукции из оборота.

Антидот наготове

"Проверки рынка продолжатся в ближайшие дни, даже несмотря на праздники", — подчёркивают власти.

Тем временем региональные службы сообщили Главной больнице Родоса о необходимости держать наготове антидот. Ведь последствия приёма ядовитой смеси могут быть смертельно опасными.

Жителям советуют осторожность

Потребителям и местным жителям рекомендовано отказаться от покупки зелени, пока не будет официального заявления о безопасности продуктов. Специалисты просят людей быть внимательными и не рисковать здоровьем.

На Родосе всегда были горды своей зеленью — свежей, ароматной, прямо с греческих грядок. Но теперь даже привычная мята может таить в себе угрозу. А пока рынок Родоса — под пристальным контролем, а власти обещают: виновные будут найдены.

Уточнения

Дурма́н обыкнове́нный или Дурман воню́чий (лат. Datúra stramónium) — распространённый в Европе вид травянистых растений рода Дурман семейства Паслёновые (Solanaceae).

