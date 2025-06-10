Вместо риса в фаршированных помидорах и перцах: неожиданный поворот в традиционном рецепте

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете новый способ приготовить вкусные и полезные фаршированные овощи? Диетолог Ирен Сакету предлагает заменить традиционный рис на ингредиент, богатый клетчаткой, витаминами и минералами. Этот компонент не только усиливает вкус блюда, но и способствует поддержанию чувства сытости и контролю уровня сахара в крови.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фаршированный перец

Булгур — идеальный выбор для тех, кто стремится похудеть или придерживается сбалансированной диеты. Он придает фаршированным перцам и помидорам особую питательность и делает их отличным дополнением к вашему рациону, пишет shape.gr.

Рецепт фаршированных овощей с булгуром

Ингредиенты:

4 спелых помидора

4 перца (зеленые или разноцветные)

1 баклажан, нарезанный (по желанию)

1 цуккини, натертый на терке

1 большая луковица, мелко нарезанная

1 зубчик чеснока (по желанию)

1 стакан булгура

половина пучка петрушки

половина пучка мяты

2 столовые ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

1 чайная ложка паприки или корицы (по желанию)

1-2 помидора, нарезанных для соуса

Приготовление

Тщательно вымойте овощи. Срежьте "крышечки" с помидоров и перцев, аккуратно удалите мякоть. Мелко нарежьте мякоть помидоров и добавьте в миску с булгуром. Добавьте в миску лук, тертый цуккини, нарезанный баклажан (если используете), зелень, чеснок, оливковое масло и специи. Хорошо перемешайте. Наполните овощи полученной смесью, оставляя место для разбухания булгура. Выложите фаршированные овощи в форму для запекания, посыпьте сверху тертым помидором и добавьте немного воды. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 1 часа, пока овощи не станут мягкими и золотисто-коричневыми.

Совет по подаче: Подавайте блюдо теплым или комнатной температуры, дополнив его небольшим количеством 2%-ного йогурта или йогуртовым соусом с лимоном и мятой.

Уточнения

Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل‎), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы.

