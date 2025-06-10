Вместо риса в фаршированных помидорах и перцах: неожиданный поворот в традиционном рецепте

Ищете новый способ приготовить вкусные и полезные фаршированные овощи? Диетолог Ирен Сакету предлагает заменить традиционный рис на ингредиент, богатый клетчаткой, витаминами и минералами. Этот компонент не только усиливает вкус блюда, но и способствует поддержанию чувства сытости и контролю уровня сахара в крови.
Булгур — идеальный выбор для тех, кто стремится похудеть или придерживается сбалансированной диеты. Он придает фаршированным перцам и помидорам особую питательность и делает их отличным дополнением к вашему рациону, пишет shape.gr.
Ингредиенты:
Приготовление
Совет по подаче: Подавайте блюдо теплым или комнатной температуры, дополнив его небольшим количеством 2%-ного йогурта или йогуртовым соусом с лимоном и мятой.
Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы.
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