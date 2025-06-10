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Вместо риса в фаршированных помидорах и перцах: неожиданный поворот в традиционном рецепте

2:12
Еда

Ищете новый способ приготовить вкусные и полезные фаршированные овощи? Диетолог Ирен Сакету предлагает заменить традиционный рис на ингредиент, богатый клетчаткой, витаминами и минералами. Этот компонент не только усиливает вкус блюда, но и способствует поддержанию чувства сытости и контролю уровня сахара в крови.

Фаршированный перец
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фаршированный перец

Булгур — идеальный выбор для тех, кто стремится похудеть или придерживается сбалансированной диеты. Он придает фаршированным перцам и помидорам особую питательность и делает их отличным дополнением к вашему рациону, пишет shape.gr.

Рецепт фаршированных овощей с булгуром

Ингредиенты:

  • 4 спелых помидора
  • 4 перца (зеленые или разноцветные)
  • 1 баклажан, нарезанный (по желанию)
  • 1 цуккини, натертый на терке
  • 1 большая луковица, мелко нарезанная
  • 1 зубчик чеснока (по желанию)
  • 1 стакан булгура
  • половина пучка петрушки
  • половина пучка мяты
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 чайная ложка паприки или корицы (по желанию)
  • 1-2 помидора, нарезанных для соуса

Приготовление

  1. Тщательно вымойте овощи.
  2. Срежьте "крышечки" с помидоров и перцев, аккуратно удалите мякоть.
  3. Мелко нарежьте мякоть помидоров и добавьте в миску с булгуром.
  4. Добавьте в миску лук, тертый цуккини, нарезанный баклажан (если используете), зелень, чеснок, оливковое масло и специи. Хорошо перемешайте.
  5. Наполните овощи полученной смесью, оставляя место для разбухания булгура.
  6. Выложите фаршированные овощи в форму для запекания, посыпьте сверху тертым помидором и добавьте немного воды.
  7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 1 часа, пока овощи не станут мягкими и золотисто-коричневыми.

Совет по подаче: Подавайте блюдо теплым или комнатной температуры, дополнив его небольшим количеством 2%-ного йогурта или йогуртовым соусом с лимоном и мятой.

Уточнения

Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل‎), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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