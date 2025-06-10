Как один рецепт может перевернуть ваше представление о салатах с картофелем — проверьте сами

Лето идеально подходит для салатов, особенно с молодым картофелем. Чтобы сделать их еще лучше, добавьте этот ингредиент.
Прощайте, макаронные и рисовые салаты! Картофель вкусен в холодном виде с приправами и другими добавками. Но не все сочетания работают одинаково хорошо. Например, он хорош с укропом, который придаёт салату свежий аромат.
Его легкий анисовый запах идеально дополняет холодный картофель. Авторы портала marmiton.org делятся рецептом, который отлично раскрывает вкус картофеля и укропа.
Ингредиенты (на 4 порции):
Приготовление
Как украсить картофельный салат?
Этот салат отлично дополнят ломтики копченой форели или лосося. Для более изысканной подачи добавьте измельченную жареную курицу или слегка обжаренный бекон.
Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.
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