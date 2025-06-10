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Как один рецепт может перевернуть ваше представление о салатах с картофелем — проверьте сами

2:11
Еда

Лето идеально подходит для салатов, особенно с молодым картофелем. Чтобы сделать их еще лучше, добавьте этот ингредиент.

Картофельный салат
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный салат

Прощайте, макаронные и рисовые салаты! Картофель вкусен в холодном виде с приправами и другими добавками. Но не все сочетания работают одинаково хорошо. Например, он хорош с укропом, который придаёт салату свежий аромат.

Его легкий анисовый запах идеально дополняет холодный картофель. Авторы портала marmiton.org делятся рецептом, который отлично раскрывает вкус картофеля и укропа.

Как приготовить вкусный картофельный салат с укропом?

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1 кг молодого картофеля
  • 3 ст. л. свежего нарезанного укропа
  • 3 ст. л. рубленой петрушки
  • 3 нарезанных перышка зеленого лука
  • 60 мл оливкового масла холодного отжима
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ст. л. горчицы
  • Черный перец по вкусу

Приготовление

  1. Поместите картофель в подсоленную кипящую воду. Добавьте больше соли, чем обычно, так как она не будет нейтрализована другими приправами. Варите до мягкости, проверяя готовность ножом. Слейте воду и дайте картофелю немного остыть.
  2. Пока картофель остывает, мелко нарежьте укроп и зеленый лук.
  3. Когда картофель остынет, разрежьте его пополам и смешайте с зеленью.
  4. В небольшой миске смешайте оливковое масло, яблочный уксус, горчицу и щепотку черного перца. Взбейте до получения однородной и слегка загустевшей заправки.
  5. Полейте картофель заправкой и аккуратно перемешайте, стараясь не раздавить его.
  6. Подавайте салат теплым или при комнатной температуре.

Как украсить картофельный салат?

Этот салат отлично дополнят ломтики копченой форели или лосося. Для более изысканной подачи добавьте измельченную жареную курицу или слегка обжаренный бекон.

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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