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Этот банановый пирог без муки, сахара и молока покорит вас: не верите? Попробуйте сами

2:52
Еда

Существует множество рецептов полезных десертов, которые при этом остаются вкусными и сытными. Этот банановый пирог, приготовленный без муки, сахара и молока, — яркий пример такого блюда.

Пирог с бананами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пирог с бананами

Рецепт бананового пирога

Идея этого рецепта возникла из желания создать что-то вкусное для людей с диетическими ограничениями или тех, кто предпочитает более здоровую пищу. В результате появился пирог, который получается воздушным, влажным и сладким благодаря спелым бананам.

Ингредиенты:

  • 4 спелых банана (чем они спелее, тем вкуснее пирог)
  • 4 яйца
  • 1/2 стакана изюма (или фиников для натуральной сладости)
  • 1/2 стакана овсяных хлопьев (можно использовать безглютеновые)
  • 1/2 стакана измельченных орехов (бразильских или миндаля)
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 1 чайная ложка молотой корицы (по желанию)

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки смажьте кокосовым маслом или устелите бумагой для выпечки.
  2. В блендере измельчите бананы, яйца и изюм до однородной массы.
  3. В отдельной миске смешайте овсяные хлопья, измельченные орехи и корицу (если используете).
  4. Соедините жидкие и сухие ингредиенты, тщательно перемешайте.
  5. Добавьте разрыхлитель и аккуратно перемешайте тесто.
  6. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 30 минут или до готовности (зубочистка, вставленная в центр пирога, должна выйти чистой).
  7. Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть перед подачей.

Полезные советы

  • Для усиления аромата добавьте в тесто щепотку мускатного ореха.
  • Чтобы сделать пирог еще вкуснее, положите в тесто кусочки шоколада с содержанием какао 70%.
  • Выбирайте овсяные хлопья мелкого помола для более легкой текстуры, советует receitasdepesos.com.br.

Варианты рецепта

  • Замените орехи грецкими орехами или фундуком.
  • Вместо изюма используйте финики или курагу.
  • Добавьте свежие или сушеные ягоды для насыщенности вкуса.

Как подавать и хранить

Этот пирог прекрасно подходит для завтрака или перекуса. Подавайте его с горячим кофе или чаем, а также с натуральным йогуртом.

Для хранения поместите пирог в герметичный контейнер в холодильник, где он может храниться до 5 дней. Также его можно заморозить на срок до 2 месяцев, предварительно нарезав и упаковав порционно. Перед подачей дайте пирогу разморозиться или разогрейте в микроволновке несколько секунд.

Уточнения

Банановый хлеб (англ. banana bread), также банановый кекс или пирог — сладкий кекс, главным ингредиентом которого являются зрелые бананы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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