Этот банановый пирог без муки, сахара и молока покорит вас: не верите? Попробуйте сами

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество рецептов полезных десертов, которые при этом остаются вкусными и сытными. Этот банановый пирог, приготовленный без муки, сахара и молока, — яркий пример такого блюда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пирог с бананами

Рецепт бананового пирога

Идея этого рецепта возникла из желания создать что-то вкусное для людей с диетическими ограничениями или тех, кто предпочитает более здоровую пищу. В результате появился пирог, который получается воздушным, влажным и сладким благодаря спелым бананам.

Ингредиенты:

4 спелых банана (чем они спелее, тем вкуснее пирог)

4 яйца

1/2 стакана изюма (или фиников для натуральной сладости)

1/2 стакана овсяных хлопьев (можно использовать безглютеновые)

1/2 стакана измельченных орехов (бразильских или миндаля)

1 столовая ложка разрыхлителя

1 чайная ложка молотой корицы (по желанию)

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки смажьте кокосовым маслом или устелите бумагой для выпечки. В блендере измельчите бананы, яйца и изюм до однородной массы. В отдельной миске смешайте овсяные хлопья, измельченные орехи и корицу (если используете). Соедините жидкие и сухие ингредиенты, тщательно перемешайте. Добавьте разрыхлитель и аккуратно перемешайте тесто. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 30 минут или до готовности (зубочистка, вставленная в центр пирога, должна выйти чистой). Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть перед подачей.

Полезные советы

Для усиления аромата добавьте в тесто щепотку мускатного ореха.

Чтобы сделать пирог еще вкуснее, положите в тесто кусочки шоколада с содержанием какао 70%.

Выбирайте овсяные хлопья мелкого помола для более легкой текстуры, советует receitasdepesos.com.br.

Варианты рецепта

Замените орехи грецкими орехами или фундуком.

Вместо изюма используйте финики или курагу.

Добавьте свежие или сушеные ягоды для насыщенности вкуса.

Как подавать и хранить

Этот пирог прекрасно подходит для завтрака или перекуса. Подавайте его с горячим кофе или чаем, а также с натуральным йогуртом.

Для хранения поместите пирог в герметичный контейнер в холодильник, где он может храниться до 5 дней. Также его можно заморозить на срок до 2 месяцев, предварительно нарезав и упаковав порционно. Перед подачей дайте пирогу разморозиться или разогрейте в микроволновке несколько секунд.

Уточнения

Банановый хлеб (англ. banana bread), также банановый кекс или пирог — сладкий кекс, главным ингредиентом которого являются зрелые бананы.

