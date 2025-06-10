Этот банановый пирог без муки, сахара и молока покорит вас: не верите? Попробуйте сами

Существует множество рецептов полезных десертов, которые при этом остаются вкусными и сытными. Этот банановый пирог, приготовленный без муки, сахара и молока, — яркий пример такого блюда.
Идея этого рецепта возникла из желания создать что-то вкусное для людей с диетическими ограничениями или тех, кто предпочитает более здоровую пищу. В результате появился пирог, который получается воздушным, влажным и сладким благодаря спелым бананам.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Полезные советы
Варианты рецепта
Как подавать и хранить
Этот пирог прекрасно подходит для завтрака или перекуса. Подавайте его с горячим кофе или чаем, а также с натуральным йогуртом.
Для хранения поместите пирог в герметичный контейнер в холодильник, где он может храниться до 5 дней. Также его можно заморозить на срок до 2 месяцев, предварительно нарезав и упаковав порционно. Перед подачей дайте пирогу разморозиться или разогрейте в микроволновке несколько секунд.
Банановый хлеб (англ. banana bread), также банановый кекс или пирог — сладкий кекс, главным ингредиентом которого являются зрелые бананы.
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