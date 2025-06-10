Морковный пирог без муки и даже без масла: откройте полезный секрет приготовления этого простого десерта

Хотите приготовить морковный пирог без пшеничной муки? Этот рецепт станет настоящим открытием для вас! Он не только вкусный, но и полезный, что делает его идеальным для тех, кто следит за своим здоровьем или придерживается безглютеновой диеты.
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Морковный пирог
Ингредиенты для морковного пирога без муки
200 г моркови;
3 яйца;
яблочное пюре;
1 стакан сахара;
100 мл воды;
соль по вкусу;
2 стакана кукурузной муки;
1 столовая ложка разрыхлителя.
Как приготовить морковный пирог без муки
Подготовка ингредиентов: начните с нарезки моркови. Яйца должны быть комнатной температуры.
Взбивание основы: в блендере смешайте морковь, яйца, яблочное пюре и сахар до однородной консистенции.
Добавление жидкости: влейте воду и соль, продолжайте взбивать до гладкости.
Включение муки и разрыхлителя: не выключая блендер, постепенно добавьте кукурузную муку, а затем разрыхлитель. Тщательно перемешайте, чтобы тесто стало однородным.
Выпекание: смажьте форму маслом и посыпьте кукурузной мукой. Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 35 минут. Проверьте готовность, вставив зубочистку — она должна выйти чистой.
Этот морковный пирог без пшеничной муки не только вкусный, но и гораздо полезнее благодаря своим ингредиентам:
Морковка богата витамином А, бета-каротином, клетчаткой и антиоксидантами.
Кукурузная мука содержит меньше глютена и является хорошим источником углеводов.
Яблочное пюре заменяет масло, делая пирог менее жирным и более мягким.
Замена растительного масла яблочным пюре
Яблочное пюре — отличная альтернатива маслу в выпечке. Оно не только делает пирог более нежным, но и снижает содержание насыщенных жиров. Используйте то же количество яблочного пюре, что и указано в рецепте для масла, советует ndmais.com.br.
Этот морковный пирог без пшеничной муки — идеальный выбор для тех, кто ценит здоровье и вкус. Он подходит для завтрака, перекуса или десерта, а его приготовление не займет много времени. Попробуйте и убедитесь сами!