Морковный пирог без муки и даже без масла: откройте полезный секрет приготовления этого простого десерта

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Хотите приготовить морковный пирог без пшеничной муки? Этот рецепт станет настоящим открытием для вас! Он не только вкусный, но и полезный, что делает его идеальным для тех, кто следит за своим здоровьем или придерживается безглютеновой диеты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Морковный пирог

Ингредиенты для морковного пирога без муки

200 г моркови;

3 яйца;

яблочное пюре;

1 стакан сахара;

100 мл воды;

соль по вкусу;

2 стакана кукурузной муки;

1 столовая ложка разрыхлителя.

Как приготовить морковный пирог без муки

Подготовка ингредиентов: начните с нарезки моркови. Яйца должны быть комнатной температуры. Взбивание основы: в блендере смешайте морковь, яйца, яблочное пюре и сахар до однородной консистенции. Добавление жидкости: влейте воду и соль, продолжайте взбивать до гладкости. Включение муки и разрыхлителя: не выключая блендер, постепенно добавьте кукурузную муку, а затем разрыхлитель. Тщательно перемешайте, чтобы тесто стало однородным. Выпекание: смажьте форму маслом и посыпьте кукурузной мукой. Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 35 минут. Проверьте готовность, вставив зубочистку — она должна выйти чистой. Подача: подавайте пирог теплым, дополнив чашкой ароматного кофе.

Почему этот рецепт полезнее

Этот морковный пирог без пшеничной муки не только вкусный, но и гораздо полезнее благодаря своим ингредиентам:

Морковка богата витамином А, бета-каротином, клетчаткой и антиоксидантами.

Кукурузная мука содержит меньше глютена и является хорошим источником углеводов.

Яблочное пюре заменяет масло, делая пирог менее жирным и более мягким.

Замена растительного масла яблочным пюре

Яблочное пюре — отличная альтернатива маслу в выпечке. Оно не только делает пирог более нежным, но и снижает содержание насыщенных жиров. Используйте то же количество яблочного пюре, что и указано в рецепте для масла, советует ndmais.com.br.

Этот морковный пирог без пшеничной муки — идеальный выбор для тех, кто ценит здоровье и вкус. Он подходит для завтрака, перекуса или десерта, а его приготовление не займет много времени. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом.

