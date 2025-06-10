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Морковный пирог без муки и даже без масла: откройте полезный секрет приготовления этого простого десерта

2:36
Еда

Хотите приготовить морковный пирог без пшеничной муки? Этот рецепт станет настоящим открытием для вас! Он не только вкусный, но и полезный, что делает его идеальным для тех, кто следит за своим здоровьем или придерживается безглютеновой диеты.

Морковный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Морковный пирог

Ингредиенты для морковного пирога без муки

  • 200 г моркови;
  • 3 яйца;
  • яблочное пюре;
  • 1 стакан сахара;
  • 100 мл воды;
  • соль по вкусу;
  • 2 стакана кукурузной муки;
  • 1 столовая ложка разрыхлителя.

Как приготовить морковный пирог без муки

  1. Подготовка ингредиентов: начните с нарезки моркови. Яйца должны быть комнатной температуры.
  2. Взбивание основы: в блендере смешайте морковь, яйца, яблочное пюре и сахар до однородной консистенции.
  3. Добавление жидкости: влейте воду и соль, продолжайте взбивать до гладкости.
  4. Включение муки и разрыхлителя: не выключая блендер, постепенно добавьте кукурузную муку, а затем разрыхлитель. Тщательно перемешайте, чтобы тесто стало однородным.
  5. Выпекание: смажьте форму маслом и посыпьте кукурузной мукой. Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 35 минут. Проверьте готовность, вставив зубочистку — она должна выйти чистой.
  6. Подача: подавайте пирог теплым, дополнив чашкой ароматного кофе.

Почему этот рецепт полезнее

Этот морковный пирог без пшеничной муки не только вкусный, но и гораздо полезнее благодаря своим ингредиентам:

  • Морковка богата витамином А, бета-каротином, клетчаткой и антиоксидантами.
  • Кукурузная мука содержит меньше глютена и является хорошим источником углеводов.
  • Яблочное пюре заменяет масло, делая пирог менее жирным и более мягким.

Замена растительного масла яблочным пюре

Яблочное пюре — отличная альтернатива маслу в выпечке. Оно не только делает пирог более нежным, но и снижает содержание насыщенных жиров. Используйте то же количество яблочного пюре, что и указано в рецепте для масла, советует ndmais.com.br.

Этот морковный пирог без пшеничной муки — идеальный выбор для тех, кто ценит здоровье и вкус. Он подходит для завтрака, перекуса или десерта, а его приготовление не займет много времени. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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