Сливочный кайф: домашний дульсе де лече без сахара — вот как его сделать

Дульсе де лече — это вкусная и универсальная сладость из двух ингредиентов, которая может стать идеальным перекусом или удовлетворить тягу к сладкому. Этот простой рецепт подходит тем, кто хочет сократить потребление сахара.
Дульсе де лече часто используют в кулинарии: как начинку для тортов, для придания сладости кофе или как самостоятельный десерт. Она содержит белки, углеводы и кальций, что делает её полезной даже перед тренировкой. Однако высокое содержание сахара может быть проблемой для некоторых людей.
Для тех, кто хочет уменьшить потребление сахара, мы предлагаем рецепт домашнего дульсе де лече, приготовленного всего из двух ингредиентов без добавления сахара. Следуйте инструкциям от tudogostoso.com.br, чтобы приготовить это лакомство!
Кондитер Леоденис Камарго поделилась простым способом приготовления дульсе де лече с использованием только сливок и ксилита. Ксилит — натуральный подсластитель, который придаёт блюду сладость и цвет. Для достижения идеальной консистенции потребуется немного терпения.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Этот рецепт поможет вам насладиться вкусом дульсе де лече без лишних калорий и сахара!
Дульсе де лече (исп dulce de leche), или доси-де-лейчи (порт. doce de leite), — десертное блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, используемое также как соус, бутербродная паста и начинка для кондитерских изделий.
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