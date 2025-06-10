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Сливочный кайф: домашний дульсе де лече без сахара — вот как его сделать

2:25
Еда

Дульсе де лече — это вкусная и универсальная сладость из двух ингредиентов, которая может стать идеальным перекусом или удовлетворить тягу к сладкому. Этот простой рецепт подходит тем, кто хочет сократить потребление сахара.

Дульсе де лече
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дульсе де лече

Дульсе де лече часто используют в кулинарии: как начинку для тортов, для придания сладости кофе или как самостоятельный десерт. Она содержит белки, углеводы и кальций, что делает её полезной даже перед тренировкой. Однако высокое содержание сахара может быть проблемой для некоторых людей.

Для тех, кто хочет уменьшить потребление сахара, мы предлагаем рецепт домашнего дульсе де лече, приготовленного всего из двух ингредиентов без добавления сахара. Следуйте инструкциям от tudogostoso.com.br, чтобы приготовить это лакомство!

Дульсе де лече дома без сахара

Кондитер Леоденис Камарго поделилась простым способом приготовления дульсе де лече с использованием только сливок и ксилита. Ксилит — натуральный подсластитель, который придаёт блюду сладость и цвет. Для достижения идеальной консистенции потребуется немного терпения.

Ингредиенты:

  • 2 банки сливок;
  • &frac34 стакана (200 мл) ксилита.

Способ приготовления

  1. В кастрюле смешайте сливки и ксилит.
  2. Тщательно перемешайте ложкой, пока ксилит полностью не растворится.
  3. Когда смесь закипит, продолжайте помешивать, чтобы она не прилипала ко дну.
  4. Через 10-15 минут дульсе де лече станет гуще. Если хотите более кремовую консистенцию, оставьте её на слабом огне ещё на некоторое время, помешивая.
  5. Снимите кастрюлю с огня, дайте смеси немного остыть и перелейте её в ёмкость.
  6. Для достижения гладкой текстуры взбейте смесь миксером в течение нескольких секунд. Она должна стать блестящей и бархатистой.
  7. Если у вас есть блендер, используйте его, но будьте осторожны, чтобы не перевзбить смесь.
  8. По желанию, поставьте дульсе де лече в холодильник на несколько часов, чтобы она стала ещё более кремовой.

Этот рецепт поможет вам насладиться вкусом дульсе де лече без лишних калорий и сахара!

Уточнения

Дульсе де лече (исп  dulce de leche), или доси-де-лейчи (порт. doce de leite), — десертное блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, используемое также как соус, бутербродная паста и начинка для кондитерских изделий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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