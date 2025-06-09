Не спешите выбрасывать слишком спелые бананы: узнайте, как сделать легкий десерт с кремом за 15 минут

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот банановый десерт в аэрогриле не только невероятно вкусен, но и прост в приготовлении. Он быстро готовится и станет отличным дополнением к любому столу. Попробуйте его, и вы не пожалеете!

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банановый десерт

Теперь переспелые бананы никогда не будут отправляться в мусорное ведро. Этот рецепт превратит их в кремовый, ароматный и аппетитный десерт всего за несколько минут.

Рецепт рассчитан на 2 порции.

Ингредиенты:

2 спелых банана;

1 ч. л. корицы;

1 ст. л. коричневого сахара (или обычного сахара).

Для ванильного крема:

1 яйцо;

1 стакан молока;

1,5 ст. л. коричневого сахара;

0,5 ч. л. ванильной эссенции.

Дополнительно:

Несолёное масло для смазывания формы;

Сахарная пудра для украшения (по желанию);

Мороженое (по желанию).

Приготовление:

Очистите бананы, нарежьте их средними ломтиками, положите в миску. Добавьте корицу и сахар по вкусу, тщательно перемешайте, чтобы ломтики были равномерно покрыты. В другой миске взбейте яйцо, молоко, коричневый сахар и ванильную эссенцию до однородной массы. Смажьте форму для выпечки небольшим количеством масла. Разогрейте аэрогриль до 180 °C. Распределите подготовленные ломтики банана по дну формы. Полейте их ванильным кремом, убедившись, что каждый ломтик полностью покрыт. Поставьте форму с бананами в корзину аэрогриля и отправьте в разогретый прибор. Выпекайте примерно 15 минут. Время может немного варьироваться в зависимости от мощности вашего аэрогриля. Готовность можно определить по кремообразной текстуре и слегка золотистой корочке на поверхности. Осторожно достаньте форму из аэрогриля. Посыпьте десерт сахарной пудрой, если хотите добавить сладости.

Подавайте горячим или тёплым. Можно добавить любимое мороженое или другие топпинги по вкусу, пишет terra. com.br.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

