Эти фаршированные перцы вкуснее и полезнее мясных: их съедают быстрее, чем они остывают

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежные, ароматные, с золотистой корочкой и сочной начинкой — эти фаршированные перцы словно созданы для солнечного выходного. Простое в приготовлении блюдо с высоким содержанием белка, которое одинаково хорошо подойдёт как для домашнего обеда, так и для перекуса вне дома.

Фото: pxhere фаршированный перец

Почему стоит попробовать

Начинка из творога и сыра делает блюдо не только вкусным, но и полезным. Такой вариант легче и питательнее, чем классическая мясная начинка, а благодаря яйцам и зелени он получается особенно нежным и ароматным.

Необходимые ингредиенты:

5 свежих зелёных болгарских перцев (среднего размера)

400 г творожной массы с сыром (использована высокобелковая, типа "Добрев")

80 г твёрдого сыра (натёртого на мелкой тёрке)

3 яйца (размер M)

6 веточек свежего петрушки

Соль и молотый перец меланж — по вкусу

Сливочное масло — по кусочку на каждый перец

50 мл воды — для запекания

Этапы приготовления:

Перцы тщательно вымыть, обсушить и разрезать пополам вдоль. Очистить от семян и слегка посолить. Разложить на противне, застеленном бумагой для выпечки. В глубокой миске смешать творог, яйца, натёртый сыр, мелко нарезанную петрушку, соль и перец. Полученную начинку равномерно распределить по половинкам перцев. Сверху на каждый перец положить небольшой кусочек сливочного масла. Влить в противень немного воды. Запекать в разогретой до 190 °C духовке примерно 40 минут — до аппетитной румяной корочки.

Блюдо вкусно и в горячем, и в холодном виде, а значит — идеально и для пикника, и для быстрого обеда на работе.

Интересные факты

Болгарские перцы богаты витамином С: в 100 г содержится больше, чем в апельсине — отличный вариант для укрепления иммунитета летом. Петрушка усиливает вкус и улучшает пищеварение: особенно хорошо сочетается с молочными продуктами. Фаршированные овощи — часть традиционной кухни десятков народов: от турецких долм до венгерских лечо, универсальность перцев покорила целые континенты.

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).



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