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Цены в кафе СССР: как поесть с дамой сердца на 2 рубля

1:29
Еда

В Советском Союзе романтика не измерялась деньгами. Пара рублей в кармане могла подарить не только вкусный ужин, но и приятные воспоминания.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников by Нейросеть
Столовая

Кафе и столовые были доступны каждому, а простая еда, хоть и без изысков, была сытной и душевной. Представим, как можно было пригласить девушку на ужин — и уложиться всего в 2 рубля.

Романтический ужин за 2 рубля

Давайте мысленно зайдём в советскую столовую. В меню — борщ, котлета с пюре, капустный салат, компот и пирожное на десерт.

Например:

  • Начинаем с двух порций борща — вкусного, густого, с чесноком и сметаной.
  • Затем — по котлете с картофельным пюре, щедро политым подливкой.
  • На гарнир — пара ломтиков свежего хлеба и капустный салат.
  • Из напитков — компот из сухофруктов.
  • А на сладкое — классическая "Картошка" или "Сказка".

Такой ужин обойдётся примерно в 1 рубль 80 копеек.

Ещё останется на проезд или даже цветок из газетной бумаги. И главное — всё по-настоящему, от души.

Советская романтика была простой, но настоящей. 2 рубля — не просто деньги, а возможность приятно провести вечер, поговорить, посмеяться и почувствовать себя взрослым. Времена изменились, но память о тех дешёвых, но тёплых ужинах жива до сих пор.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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