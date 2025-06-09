Забудьте про пиццу — этот киш вкуснее, полезнее и не требует доставки

Хотите почувствовать вкус лета в каждом кусочке? Попробуйте приготовить этот нежный киш с запечёнными перцами и козьим сыром — он не только прост в исполнении, но и выглядит по-настоящему празднично.

Тесто:

На рабочей поверхности сделайте из муки горку с углублением в центре. Добавьте туда масло кубиками, соль, сахар и яйцо. Перемешайте руками до кремообразного состояния. Затем влейте молоко и замесите плотное тесто. Сформируйте шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 20 минут.

Выпекание основы:

Раскатайте тесто в пласт около 2 мм толщиной. Выложите в форму, прижмите, срежьте излишки. Проткните вилкой, накройте бумагой и засыпьте грузом (горох, фасоль или специальные шарики). Выпекайте 15 минут при 190°С. Удалите груз и бумагу, уменьшите температуру до 170°С и запеките ещё 5 минут. Остудите.

Начинка:

Обжарьте мелко нарезанные перцы на оливковом масле до мягкости. В отдельной миске взбейте сливки, яйцо, желтки, специи и щепотку соли. На дно основы выложите раскрошенное козье сыр, немного грюйера, обжаренные перцы, немного укропа и залейте яичной смесью. Посыпьте оставшимся сыром.