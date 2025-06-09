Забудьте про пиццу — этот киш вкуснее, полезнее и не требует доставки

Хотите почувствовать вкус лета в каждом кусочке? Попробуйте приготовить этот нежный киш с запечёнными перцами и козьим сыром — он не только прост в исполнении, но и выглядит по-настоящему празднично.
250 г пшеничной муки
150 г сливочного масла
1 ч. л. соли
Щепотка сахарной пудры
1 яйцо
1 ст. л. холодного молока
200 мл натуральных сливок
1 яйцо + 3 желтка
Щепотка мускатного ореха
Белый молотый перец
Соль
100 г сыра грюйер (половина — для посыпки)
200 г козьего рассольного сыра
4 крупных сладких красных перца
50 мл оливкового масла
Пучок укропа
50 г кедровых орехов
Несколько помидоров черри для подачи
Тесто:
На рабочей поверхности сделайте из муки горку с углублением в центре. Добавьте туда масло кубиками, соль, сахар и яйцо. Перемешайте руками до кремообразного состояния. Затем влейте молоко и замесите плотное тесто. Сформируйте шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 20 минут.
Выпекание основы:
Раскатайте тесто в пласт около 2 мм толщиной. Выложите в форму, прижмите, срежьте излишки. Проткните вилкой, накройте бумагой и засыпьте грузом (горох, фасоль или специальные шарики). Выпекайте 15 минут при 190°С. Удалите груз и бумагу, уменьшите температуру до 170°С и запеките ещё 5 минут. Остудите.
Начинка:
Обжарьте мелко нарезанные перцы на оливковом масле до мягкости. В отдельной миске взбейте сливки, яйцо, желтки, специи и щепотку соли. На дно основы выложите раскрошенное козье сыр, немного грюйера, обжаренные перцы, немного укропа и залейте яичной смесью. Посыпьте оставшимся сыром.
Финальный штрих:
Запекайте при 160°С с конвекцией около 20 минут — до золотистой корочки. Обжарьте кедровые орешки. Готовый киш украсьте орехами, свежим укропом и половинками черри.
Киш появился не во Франции: хотя блюдо считается французским, его корни уходят в немецкую кухню региона Лотарингия, где слово "kuchen" означало просто "пирог".
Козий сыр легче усваивается: он содержит меньше лактозы и подходит людям с лёгкой непереносимостью коровьего молока.
Киш — идеальное блюдо для "чистки холодильника": основа остаётся, а начинку можно менять в зависимости от сезона или остатков продуктов.
Киш (фр quiche, от нем. Kuchen - "пирог") — блюдо французской кухни.
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