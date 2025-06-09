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Забудьте про пиццу — этот киш вкуснее, полезнее и не требует доставки

3:02
Еда

Хотите почувствовать вкус лета в каждом кусочке? Попробуйте приготовить этот нежный киш с запечёнными перцами и козьим сыром — он не только прост в исполнении, но и выглядит по-настоящему празднично.

яичный киш с томатами
Фото: freepik by cookie_studio
яичный киш с томатами

Что понадобится

Для теста (форма 20-23 см):

  • 250 г пшеничной муки

  • 150 г сливочного масла

  • 1 ч. л. соли

  • Щепотка сахарной пудры

  • 1 яйцо

  • 1 ст. л. холодного молока

Для начинки:

  • 200 мл натуральных сливок

  • 1 яйцо + 3 желтка

  • Щепотка мускатного ореха

  • Белый молотый перец

  • Соль

  • 100 г сыра грюйер (половина — для посыпки)

  • 200 г козьего рассольного сыра

  • 4 крупных сладких красных перца

  • 50 мл оливкового масла

  • Пучок укропа

  • 50 г кедровых орехов

  • Несколько помидоров черри для подачи

Как приготовить

  1. Тесто:
    На рабочей поверхности сделайте из муки горку с углублением в центре. Добавьте туда масло кубиками, соль, сахар и яйцо. Перемешайте руками до кремообразного состояния. Затем влейте молоко и замесите плотное тесто. Сформируйте шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 20 минут.

  2. Выпекание основы:
    Раскатайте тесто в пласт около 2 мм толщиной. Выложите в форму, прижмите, срежьте излишки. Проткните вилкой, накройте бумагой и засыпьте грузом (горох, фасоль или специальные шарики). Выпекайте 15 минут при 190°С. Удалите груз и бумагу, уменьшите температуру до 170°С и запеките ещё 5 минут. Остудите.

  3. Начинка:
    Обжарьте мелко нарезанные перцы на оливковом масле до мягкости. В отдельной миске взбейте сливки, яйцо, желтки, специи и щепотку соли. На дно основы выложите раскрошенное козье сыр, немного грюйера, обжаренные перцы, немного укропа и залейте яичной смесью. Посыпьте оставшимся сыром.

  4. Финальный штрих:
    Запекайте при 160°С с конвекцией около 20 минут — до золотистой корочки. Обжарьте кедровые орешки. Готовый киш украсьте орехами, свежим укропом и половинками черри.

Интересные факты

  1. Киш появился не во Франции: хотя блюдо считается французским, его корни уходят в немецкую кухню региона Лотарингия, где слово "kuchen" означало просто "пирог".

  2. Козий сыр легче усваивается: он содержит меньше лактозы и подходит людям с лёгкой непереносимостью коровьего молока.

  3. Киш — идеальное блюдо для "чистки холодильника": основа остаётся, а начинку можно менять в зависимости от сезона или остатков продуктов.

Уточнения

Киш (фр quiche, от нем. Kuchen - "пирог") — блюдо французской кухни.
 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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