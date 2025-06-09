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Самые необычные блюда из СССР: готовим дома по рецептам из прошлого

1:59
Еда

СССР — страна великих достижений, от космоса до… кулинарии. Вкусно, необычно и с оттенком ностальгии — вот как можно описать многие блюда того времени.

Салат Оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Оливье

Если вы думаете, что советская кухня ограничивалась только борщом и котлетами, то вы явно не видели всех "шедевров" с маминого стола. Предлагаю вспомнить и попробовать приготовить дома самые странные, но любимые блюда из советского прошлого.

Салат "Оливье" — король застолья

Пожалуй, ни одно советское застолье не обходилось без оливье. Докторская колбаса, зеленый горошек из банки и майонез — вот идеальный рецепт праздника. Немного химии и максимум вкуса в одном салате. Советская классика, которая никуда не делась!

Желатиновое "борщевая" желе

Борщ — да, а борщ в виде холодца — это уже другой разговор. Свекла в желе с овощами — звучит, как эксперимент из лаборатории, но на самом деле — это проверенный способ удивить гостей.

Котлеты с мармеладом — сладкий сюрприз

Куриные котлеты с неожиданной начинкой из мармелада — такой гастрономический вызов только советская кухня могла предложить. Хочешь сладкое — получай!

Картофельный торт — сладкий картофель

Сладкое из картофеля? Да, это возможно! Сгущенка, ваниль и даже шоколад превращают обычный картофель в десерт. Необычно, но вкусно.

Заливное из рыбы — холодное чудо

Заливное из рыбы — отдельная история. Это блестящее и слегка липкое блюдо всегда было звездой праздничного стола. Пожалуй, это и есть настоящий советский деликатес.

Не бойтесь экспериментировать! Готовьте дома и вспоминайте те времена, когда даже обычный ужин мог стать приключением. А какую странность из советской кухни попробовали бы вы?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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