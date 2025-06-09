Как правильно выбрать кофе: советы от бариста

Выбор кофе — не просто покупка привычного напитка, а настоящее искусство.
Правильно подобранные зерна могут подарить невероятные ароматы и вкус, а неправильный выбор — разочаровать и испортить настроение. Чтобы разобраться, на что обращать внимание, мы собрали советы от профессиональных бариста.
1. Определите способ приготовления
Разные виды кофе подходят для разных способов заваривания: эспрессо, френч-пресс, капельная кофеварка или турка. Например, для эспрессо лучше выбирать темнообжаренные зерна, а для фильтра — среднюю обжарку.
2. Обратите внимание на свежесть
Свежие зерна — залог насыщенного вкуса. Ищите упаковки с датой обжарки, а не только с датой фасовки. Оптимально использовать кофе в течение месяца после обжарки.
3. Знайте происхождение зерен
Кофе из разных стран имеет свой уникальный профиль вкуса: эфиопский — фруктовый и цветочный, бразильский — шоколадный и ореховый, колумбийский — сбалансированный. Попробуйте разные регионы, чтобы найти свой любимый вкус.
4. Выбирайте степень обжарки
Лёгкая обжарка сохраняет больше кислых и фруктовых нот, средняя — баланс вкуса и аромата, темная — горчинка и насыщенность. Не бойтесь экспериментировать.
5. Молотые зерна перед приготовлением
Молотый кофе быстро теряет аромат, поэтому лучше покупать цельные зерна и молоть их непосредственно перед завариванием.
Выбор кофе — это путешествие в мир вкусов и ароматов. Следуя простым советам от бариста, вы сможете найти идеальный кофе, который будет радовать каждое утро и создавать настроение на весь день.
Помните: лучший кофе — тот, который нравится именно вам!
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.