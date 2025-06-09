Как правильно выбрать кофе: советы от бариста

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбор кофе — не просто покупка привычного напитка, а настоящее искусство.

Фото: pxhere.com by Указания авторства не требуется, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Приготовление кофе

Правильно подобранные зерна могут подарить невероятные ароматы и вкус, а неправильный выбор — разочаровать и испортить настроение. Чтобы разобраться, на что обращать внимание, мы собрали советы от профессиональных бариста.

1. Определите способ приготовления

Разные виды кофе подходят для разных способов заваривания: эспрессо, френч-пресс, капельная кофеварка или турка. Например, для эспрессо лучше выбирать темнообжаренные зерна, а для фильтра — среднюю обжарку.

2. Обратите внимание на свежесть

Свежие зерна — залог насыщенного вкуса. Ищите упаковки с датой обжарки, а не только с датой фасовки. Оптимально использовать кофе в течение месяца после обжарки.

3. Знайте происхождение зерен

Кофе из разных стран имеет свой уникальный профиль вкуса: эфиопский — фруктовый и цветочный, бразильский — шоколадный и ореховый, колумбийский — сбалансированный. Попробуйте разные регионы, чтобы найти свой любимый вкус.

4. Выбирайте степень обжарки

Лёгкая обжарка сохраняет больше кислых и фруктовых нот, средняя — баланс вкуса и аромата, темная — горчинка и насыщенность. Не бойтесь экспериментировать.

5. Молотые зерна перед приготовлением

Молотый кофе быстро теряет аромат, поэтому лучше покупать цельные зерна и молоть их непосредственно перед завариванием.

Выбор кофе — это путешествие в мир вкусов и ароматов. Следуя простым советам от бариста, вы сможете найти идеальный кофе, который будет радовать каждое утро и создавать настроение на весь день.

Помните: лучший кофе — тот, который нравится именно вам!