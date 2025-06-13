Этот продукт ругают за жир, но он работает лучше витаминов: чем на самом деле полезно утиное мясо

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Утиное мясо часто незаслуженно уходит на второй план — кто-то считает его слишком жирным, кто-то "неповседневным". А между тем это продукт с высокой питательной ценностью и целым набором полезных свойств. Роскачество рассказывает, чем утка может удивить даже тех, кто давно её не ел.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain мясо утки

Источник полноценного белка

В мясе утки содержится высококачественный белок с полным спектром незаменимых аминокислот. Такой белок легко усваивается и помогает телу восстанавливаться после нагрузок, поддерживает рост мышечной массы и общее здоровье.

Железо, которое действительно работает

Главный бонус — гемовое железо, содержащееся в утином мясе. Оно гораздо эффективнее повышает уровень гемоглобина и насыщает клетки кислородом, чем растительные формы. Употребление утки особенно полезно при анемии, в период менструации у женщин и при интенсивных тренировках у спортсменов.

Богатый витаминный состав

Утиное мясо богато витаминами группы B: B1, B2, B3, B5 и B6. Эти вещества играют ключевую роль в работе нервной системы, улучшают память, концентрацию, сон и превращают пищу в энергию.

Кроме того, утка содержит витамин A, который укрепляет иммунитет, улучшает зрение, влияет на состояние кожи. Вместе с цинком и селеном он помогает организму защищаться от окислительного стресса и ускоряет восстановление после болезней.

Минеральный состав: больше, чем кажется

Утиное мясо содержит калий, поддерживающий работу сердца, фосфор, важный для костей, магний и натрий, участвующие в водно-солевом балансе, и кальций, необходимый для крепких зубов и костей.

Когда утку лучше избегать

Несмотря на очевидную пользу, утиное мясо стоит употреблять с осторожностью людям с болезнями печени и желчевыводящих путей. Всё дело в относительно высоком содержании жира и холестерина.

Утка — это не просто праздничное блюдо. Это ценный источник белка, железа, витаминов и микроэлементов, который при умеренном употреблении может быть важной частью сбалансированного рациона.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов. Распространены утки широко, в России более 30 видов.



