Этот продукт ругают за жир, но он работает лучше витаминов: чем на самом деле полезно утиное мясо

Утиное мясо часто незаслуженно уходит на второй план — кто-то считает его слишком жирным, кто-то "неповседневным". А между тем это продукт с высокой питательной ценностью и целым набором полезных свойств. Роскачество рассказывает, чем утка может удивить даже тех, кто давно её не ел.
В мясе утки содержится высококачественный белок с полным спектром незаменимых аминокислот. Такой белок легко усваивается и помогает телу восстанавливаться после нагрузок, поддерживает рост мышечной массы и общее здоровье.
Главный бонус — гемовое железо, содержащееся в утином мясе. Оно гораздо эффективнее повышает уровень гемоглобина и насыщает клетки кислородом, чем растительные формы. Употребление утки особенно полезно при анемии, в период менструации у женщин и при интенсивных тренировках у спортсменов.
Утиное мясо богато витаминами группы B: B1, B2, B3, B5 и B6. Эти вещества играют ключевую роль в работе нервной системы, улучшают память, концентрацию, сон и превращают пищу в энергию.
Кроме того, утка содержит витамин A, который укрепляет иммунитет, улучшает зрение, влияет на состояние кожи. Вместе с цинком и селеном он помогает организму защищаться от окислительного стресса и ускоряет восстановление после болезней.
Утиное мясо содержит калий, поддерживающий работу сердца, фосфор, важный для костей, магний и натрий, участвующие в водно-солевом балансе, и кальций, необходимый для крепких зубов и костей.
Несмотря на очевидную пользу, утиное мясо стоит употреблять с осторожностью людям с болезнями печени и желчевыводящих путей. Всё дело в относительно высоком содержании жира и холестерина.
Утка — это не просто праздничное блюдо. Это ценный источник белка, железа, витаминов и микроэлементов, который при умеренном употреблении может быть важной частью сбалансированного рациона.
У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов. Распространены утки широко, в России более 30 видов.
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