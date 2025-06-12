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Эта тёртая штучка меняет фарш навсегда: добавь в мясо — и забудь про сухие котлеты

1:43
Еда

Фарш — основа множества блюд: котлеты, тефтели, фаршированные перцы, лазанья. Но часто результат получается суховатым, особенно если мясо не слишком жирное. Хочется сочности, но без булки, хлеба или жирных сливок?

Фарш
Фото: Designed by Freepik by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фарш

Решение простое, бюджетное и удивительно эффективное — обычный кабачок.

Почему именно кабачок

На 95% он состоит из воды, и эта влага медленно высвобождается во время готовки, как бы "пропаривая" мясо изнутри. Это не даёт белкам пересохнуть, а фарш остаётся нежным даже при лишних минутах в духовке.

У него нейтральный вкус, который не перебивает мясо, и при этом он буквально «растворяется» в блюде.

Как правильно использовать:

  1. Возьмите небольшой кабачок (или половину крупного).

  2. Очистите кожуру, при необходимости удалите крупные семена.

  3. Натрите на мелкой тёрке — получится пюреобразная масса.

  4. Отожмите влагу руками или через сито — важно не переборщить с жидкостью.

На 500 г фарша достаточно 100–150 г отжатого кабачка.

Добавьте его в фарш вместе с луком, солью, перцем и другими любимыми специями. Перемешайте, не забивая массу — и лепите как обычно.

Что в итоге

  • Фарш станет влажным, но не водянистым

  • Блюдо будет сочным даже после запекания или жарки

  • Кабачок незаметен, но работает на результат

  • Порция получается более экономичной и легкой для желудка

Идеально подходит для котлет, запеканок, голубцов, пельменей и даже мясных пирогов.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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