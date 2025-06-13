Остатки макарон превратились в хит вечеринки: простой салат, от которого не оторваться

Макароны — это не только гарнир или основа пасты. Оказывается, они могут стать и звездой салата. Причём не просто вкусного, а невероятно сытного и яркого по вкусу блюда, которое можно подать и на ужин, и на праздник.
Повара делятся рецептом — и он точно стоит того, чтобы попробовать.
Короткие макароны — 300 г
Ветчина — 300 г
Болгарский перец — 2 шт.
Консервированная кукуруза — 1 банка
Твёрдый сыр — 200 г
Майонез — 5 ст. л.
Соль — по вкусу
Отварите макароны до состояния аль денте. После слива воды добавьте чуть-чуть сливочного масла — это не даст им слипнуться, но сохранит вкус.
Важно: не промывайте макароны — они потеряют аромат и станут водянистыми.
Нарежьте ветчину и перец соломкой, сыр натрите на крупной тёрке. С кукурузы слейте всю жидкость.
Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте майонез и немного соли.
Уберите салат в холодильник минимум на 30 минут. После этого он станет ещё вкуснее — все вкусы "подружатся", а текстура станет особенно приятной.
Этот салат — настоящий универсал. Он легко заменит полноценный приём пищи, отлично подходит для пикника, вечеринки или обеда в офисе.
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