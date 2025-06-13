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Остатки макарон превратились в хит вечеринки: простой салат, от которого не оторваться

1:27
Еда

Макароны — это не только гарнир или основа пасты. Оказывается, они могут стать и звездой салата. Причём не просто вкусного, а невероятно сытного и яркого по вкусу блюда, которое можно подать и на ужин, и на праздник.

Макароны
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макароны

Повара делятся рецептом — и он точно стоит того, чтобы попробовать.

Что понадобится:

  • Короткие макароны — 300 г

  • Ветчина — 300 г

  • Болгарский перец — 2 шт.

  • Консервированная кукуруза — 1 банка

  • Твёрдый сыр — 200 г

  • Майонез — 5 ст. л.

  • Соль — по вкусу

Как готовить:

  1. Отварите макароны до состояния аль денте. После слива воды добавьте чуть-чуть сливочного масла — это не даст им слипнуться, но сохранит вкус.
    Важно: не промывайте макароны — они потеряют аромат и станут водянистыми.

  2. Нарежьте ветчину и перец соломкой, сыр натрите на крупной тёрке. С кукурузы слейте всю жидкость.

  3. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте майонез и немного соли.

  4. Уберите салат в холодильник минимум на 30 минут. После этого он станет ещё вкуснее — все вкусы "подружатся", а текстура станет особенно приятной.

Этот салат — настоящий универсал. Он легко заменит полноценный приём пищи, отлично подходит для пикника, вечеринки или обеда в офисе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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