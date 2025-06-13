Остатки макарон превратились в хит вечеринки: простой салат, от которого не оторваться

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны — это не только гарнир или основа пасты. Оказывается, они могут стать и звездой салата. Причём не просто вкусного, а невероятно сытного и яркого по вкусу блюда, которое можно подать и на ужин, и на праздник.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макароны

Повара делятся рецептом — и он точно стоит того, чтобы попробовать.

Что понадобится:

Короткие макароны — 300 г

Ветчина — 300 г

Болгарский перец — 2 шт.

Консервированная кукуруза — 1 банка

Твёрдый сыр — 200 г

Майонез — 5 ст. л.

Соль — по вкусу

Как готовить:

Отварите макароны до состояния аль денте. После слива воды добавьте чуть-чуть сливочного масла — это не даст им слипнуться, но сохранит вкус.

Важно: не промывайте макароны — они потеряют аромат и станут водянистыми. Нарежьте ветчину и перец соломкой, сыр натрите на крупной тёрке. С кукурузы слейте всю жидкость. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте майонез и немного соли. Уберите салат в холодильник минимум на 30 минут. После этого он станет ещё вкуснее — все вкусы "подружатся", а текстура станет особенно приятной.

Этот салат — настоящий универсал. Он легко заменит полноценный приём пищи, отлично подходит для пикника, вечеринки или обеда в офисе.