То, что обычно сливают в раковину, делает тесто идеальным: чем заменить яйца, чтобы сэкономить и удивить

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Привычные яйца — незаменимы в выпечке? Не спешите с выводами. Есть простые и доступные заменители, которые легко справляются с их задачей — а иногда даже превосходят результат.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Выпечка без яиц больше не проблема. Причём, не только для веганов или тех, у кого яйца внезапно закончились, — а для всех, кто хочет лёгкую текстуру и новые вкусы.

Зачем вообще яйца

Яйца в тесте выполняют две ключевые функции:

Скрепляют ингредиенты Создают пористую, воздушную структуру

Но то же самое можно получить и другими способами — с помощью ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне.

Газированная вода: эффект без усилий

Обычная минералка или сладкая газировка без вкуса — и вот уже ваш бисквит становится лёгким и воздушным. Всё дело в пузырьках углекислого газа: они действуют как натуральный разрыхлитель.

Пропорция: 60 мл газированной воды = 1 яйцо

Важно: тесто с газировкой нужно сразу отправлять в духовку, пока не исчезли пузырьки.

Аквафаба — магия из банки с нутом

Вода после варки нута или фасоли (или просто жидкость из консервов) при взбивании превращается в пышную пену — как белки. Её уже используют кондитеры по всему миру для меренг, безе, муссов и кремов.

Пропорция: 3 ст. л. аквафабы = 1 яйцо

Она отлично держит форму и при этом нейтральна по вкусу. А главное — всегда под рукой.

Масло + вода + разрыхлитель

Ещё один рабочий микс — столовая ложка растительного масла, ложка воды и чайная ложка разрыхлителя. Эта смесь отлично связывает тесто и делает его пышным.

Идеально подходит для кексов, маффинов и даже печенья.

Уточнения

Разрыхли́тель — один из основных видов сырья хлебопекарного и кондитерского производства, используемый для придания изделиям из теста пористой структуры. Изделия из разрыхлённого теста хорошо пропекаются, обладают приятным внешним видом, ароматом, вкусом и лучшей усваиваемостью.



