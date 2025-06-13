Этот шаг забывают 90% людей: почему плов получается липким и как это исправить

Сколько раз вы сталкивались с разочарованием — вроде всё делали правильно, а в итоге вместо плова на тарелке липкая рисовая каша? Теперь всё изменится. Оказывается, есть старинный способ, который избавит от слипшегося риса навсегда — и он невероятно прост.
Главная ошибка — мы замачиваем рис в простой воде, а нужно… в солёной. Да-да, именно соль творит настоящую магию. Она вытягивает из зёрен лишний крахмал — тот самый, что превращает плов в "клейстер". А заодно укрепляет оболочку зёрен, делая их устойчивыми к развариванию.
Возьмите 1 литр прохладной воды и растворите в нём 1 столовую ложку соли.
Хорошо промойте рис и полностью залейте солевым раствором.
Оставьте на 30 минут — соль сделает свою работу.
Затем тщательно промойте рис под холодной водой, удаляя излишки крахмала и соли.
Теперь готовьте рис, как обычно, но используйте меньше воды, чем привыкли. Уже в процессе вы заметите разницу: зерна не слипаются, остаются упругими, а плов получается идеально рассыпчатым.
Соль не только вытягивает крахмал, но и "запечатывает" поверхность риса. В итоге — никакой мутной воды, никакой липкости, а каждый зёрнышко отдельно, будто по линейке.
Обычный плов заиграет новыми красками. Этот метод меняет всё - и требует всего 5 минут подготовки. Попробуйте однажды — и больше не вернётесь к старым способам.
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.
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