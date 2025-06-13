Этот шаг забывают 90% людей: почему плов получается липким и как это исправить

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Сколько раз вы сталкивались с разочарованием — вроде всё делали правильно, а в итоге вместо плова на тарелке липкая рисовая каша? Теперь всё изменится. Оказывается, есть старинный способ, который избавит от слипшегося риса навсегда — и он невероятно прост.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

В чём секрет? Не в воде, а в соли

Главная ошибка — мы замачиваем рис в простой воде, а нужно… в солёной. Да-да, именно соль творит настоящую магию. Она вытягивает из зёрен лишний крахмал — тот самый, что превращает плов в "клейстер". А заодно укрепляет оболочку зёрен, делая их устойчивыми к развариванию.

Как это работает:

Возьмите 1 литр прохладной воды и растворите в нём 1 столовую ложку соли. Хорошо промойте рис и полностью залейте солевым раствором. Оставьте на 30 минут — соль сделает свою работу. Затем тщательно промойте рис под холодной водой, удаляя излишки крахмала и соли.

Теперь готовьте рис, как обычно, но используйте меньше воды, чем привыкли. Уже в процессе вы заметите разницу: зерна не слипаются, остаются упругими, а плов получается идеально рассыпчатым.

Почему это работает

Соль не только вытягивает крахмал, но и "запечатывает" поверхность риса. В итоге — никакой мутной воды, никакой липкости, а каждый зёрнышко отдельно, будто по линейке.

Обычный плов заиграет новыми красками. Этот метод меняет всё - и требует всего 5 минут подготовки. Попробуйте однажды — и больше не вернётесь к старым способам.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.



