Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
От Босха до Вестсайдцев: как Уэлливер продолжает покорять криминальный жанр
Человек, который обошёл мир ради исцеления — удивительный путь через 195 стран
Картошка рекой: метод, дающий по 10 кг с метра
Банк России включил тормоза: как сдержат инфляцию и кто пострадает
Еда, от которой стареют не только кожа и сердце, но и характер
5 приёмов, которые превращают старую тачку в почти новую
Слониха показала, что природа умнее людей: она спасла деревню, где техника сдалась
Как тренировки возвращают душевное равновесие — неожиданный способ

Когда в холодильнике почти пусто, но хочется вкусно: творожный омлет за 5 минут

1:17
Еда

Открываешь холодильник, а там — всего два яйца и пачка творога? Не беда. Из этих простых ингредиентов можно сделать быстрый, вкусный и сытный завтрак. Кулинары делятся рецептом творожного омлета, который зарядит энергией с самого утра.

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

Такой завтрак подойдёт тем, кто хочет питаться правильно, но без лишних заморочек. А главное — его можно приготовить всего за 10 минут.

Что понадобится:

  • Яйца — 2 штуки

  • Творог — 100 г (лучше средней жирности)

  • Сахар и ванильный сахар — по вкусу (или соль и специи, если хотите вариант без сладости)

  • Растительное масло — для жарки

Как готовить:

  1. Если творог у вас зернистый, протрите его через сито — получится более нежная текстура.

  2. Смешайте яйца и творог до однородности.

  3. Добавьте по вкусу сахар, ванильный сахар — или соль со специями для несладкой версии.

  4. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте смесь.

  5. Готовьте под крышкой на среднем огне 5-7 минут.

Омлет получается мягким, нежным, с лёгким творожным вкусом и отлично сочетается с ягодами, мёдом или даже овощами — в зависимости от настроения.

Уточнения

Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. Эти компоненты взбиваются вместе с яйцами и жидкостью до тепловой обработки. Тепловая обработка может заключаться в поджаривании на сковороде, запекании в духовке или приготовления на водяной бане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Недвижимость
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише Аудио 
Одесса стала ловушкой: Вучич подписал приговор своей репутации
Мир. Новости мира
Одесса стала ловушкой: Вучич подписал приговор своей репутации Аудио 
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Авто
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
От Босха до Вестсайдцев: как Уэлливер продолжает покорять криминальный жанр
Человек, который обошёл мир ради исцеления — удивительный путь через 195 стран
Картошка рекой: метод, дающий по 10 кг с метра
Банк России включил тормоза: как сдержат инфляцию и кто пострадает
Еда, от которой стареют не только кожа и сердце, но и характер
5 приёмов, которые превращают старую тачку в почти новую
Слониха показала, что природа умнее людей: она спасла деревню, где техника сдалась
Как тренировки возвращают душевное равновесие — неожиданный способ
То, что обычно сливают в раковину, делает тесто идеальным: чем заменить яйца, чтобы сэкономить и удивить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.