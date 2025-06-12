Когда в холодильнике почти пусто, но хочется вкусно: творожный омлет за 5 минут

Открываешь холодильник, а там — всего два яйца и пачка творога? Не беда. Из этих простых ингредиентов можно сделать быстрый, вкусный и сытный завтрак. Кулинары делятся рецептом творожного омлета, который зарядит энергией с самого утра.
Такой завтрак подойдёт тем, кто хочет питаться правильно, но без лишних заморочек. А главное — его можно приготовить всего за 10 минут.
Яйца — 2 штуки
Творог — 100 г (лучше средней жирности)
Сахар и ванильный сахар — по вкусу (или соль и специи, если хотите вариант без сладости)
Растительное масло — для жарки
Если творог у вас зернистый, протрите его через сито — получится более нежная текстура.
Смешайте яйца и творог до однородности.
Добавьте по вкусу сахар, ванильный сахар — или соль со специями для несладкой версии.
Разогрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте смесь.
Готовьте под крышкой на среднем огне 5-7 минут.
Омлет получается мягким, нежным, с лёгким творожным вкусом и отлично сочетается с ягодами, мёдом или даже овощами — в зависимости от настроения.
Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. Эти компоненты взбиваются вместе с яйцами и жидкостью до тепловой обработки. Тепловая обработка может заключаться в поджаривании на сковороде, запекании в духовке или приготовления на водяной бане.
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