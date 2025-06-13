Маринад, который ломает шаблоны: как приготовить сочный шашлык всего за полчаса

Кто сказал, что вкусный шашлык требует часов маринования? Забудьте про долгие ожидания и многослойные маринады. Если у вас есть кефир и горчица, можно приготовить нежное, ароматное мясо всего за полчаса.
Секрет прост: кисломолочные продукты и горчица — мощные натуральные размягчители. Они действуют быстро и эффективно, придавая мясу мягкость и лёгкую сливочную нотку. Поэтому для скоростного шашлыка лучше использовать курицу, но подойдёт и свинина — она тоже хорошо впитывает маринад.
Мясо — 2 кг
Кефир — 300 мл
Горчица — 1 ст. л.
Соль и специи по вкусу
Зелень (укроп, петрушка)
Чеснок — 2 зубчика
Нарежьте мясо на средние порционные куски — не слишком крупные, чтобы пропеклись, и не слишком мелкие, чтобы не пересушить.
Смешайте кефир, горчицу, измельчённый чеснок, соль, специи и рубленую зелень.
Залейте маринадом мясо, чтобы куски были полностью покрыты.
Дайте постоять 30 минут в холодильнике.
Жарьте на углях до румяной корочки.
Мясо получится сочным, нежным и с лёгким сливочно-пряным вкусом. Подайте с зеленью — и наслаждайтесь быстрым, но настоящим шашлыком.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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