Маринад, который ломает шаблоны: как приготовить сочный шашлык всего за полчаса

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что вкусный шашлык требует часов маринования? Забудьте про долгие ожидания и многослойные маринады. Если у вас есть кефир и горчица, можно приготовить нежное, ароматное мясо всего за полчаса.

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Почему это работает

Секрет прост: кисломолочные продукты и горчица — мощные натуральные размягчители. Они действуют быстро и эффективно, придавая мясу мягкость и лёгкую сливочную нотку. Поэтому для скоростного шашлыка лучше использовать курицу, но подойдёт и свинина — она тоже хорошо впитывает маринад.

Что понадобится:

Мясо — 2 кг

Кефир — 300 мл

Горчица — 1 ст. л.

Соль и специи по вкусу

Зелень (укроп, петрушка)

Чеснок — 2 зубчика

Как готовить:

Нарежьте мясо на средние порционные куски — не слишком крупные, чтобы пропеклись, и не слишком мелкие, чтобы не пересушить. Смешайте кефир, горчицу, измельчённый чеснок, соль, специи и рубленую зелень. Залейте маринадом мясо, чтобы куски были полностью покрыты. Дайте постоять 30 минут в холодильнике. Жарьте на углях до румяной корочки.

Мясо получится сочным, нежным и с лёгким сливочно-пряным вкусом. Подайте с зеленью — и наслаждайтесь быстрым, но настоящим шашлыком.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



