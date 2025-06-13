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Маринад, который ломает шаблоны: как приготовить сочный шашлык всего за полчаса

1:26
Еда

Кто сказал, что вкусный шашлык требует часов маринования? Забудьте про долгие ожидания и многослойные маринады. Если у вас есть кефир и горчица, можно приготовить нежное, ароматное мясо всего за полчаса. 

Шашлык
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шашлык

Почему это работает

Секрет прост: кисломолочные продукты и горчица — мощные натуральные размягчители. Они действуют быстро и эффективно, придавая мясу мягкость и лёгкую сливочную нотку. Поэтому для скоростного шашлыка лучше использовать курицу, но подойдёт и свинина — она тоже хорошо впитывает маринад.

Что понадобится:

  • Мясо — 2 кг

  • Кефир — 300 мл

  • Горчица — 1 ст. л.

  • Соль и специи по вкусу

  • Зелень (укроп, петрушка)

  • Чеснок — 2 зубчика

Как готовить:

  1. Нарежьте мясо на средние порционные куски — не слишком крупные, чтобы пропеклись, и не слишком мелкие, чтобы не пересушить.

  2. Смешайте кефир, горчицу, измельчённый чеснок, соль, специи и рубленую зелень.

  3. Залейте маринадом мясо, чтобы куски были полностью покрыты.

  4. Дайте постоять 30 минут в холодильнике.

  5. Жарьте на углях до румяной корочки.

Мясо получится сочным, нежным и с лёгким сливочно-пряным вкусом. Подайте с зеленью — и наслаждайтесь быстрым, но настоящим шашлыком.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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