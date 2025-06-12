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Ты всё делаешь правильно — но не в том порядке: как заморозить клубнику, чтобы она сохранила вкус

1:45
Еда

Зимой так хочется ощутить вкус лета — яркий, сочный, клубничный. Заморозка кажется идеальным способом сохранить аромат ягод, но в реальности вместо сладости вы получаете кисловатую водянистую массу. Знакомо?

Клубника
Фото: photogallery.nrcs.usda.gov by Lynn Betts is licensed under commons.wikimedia.org
Клубника

На самом деле проблема не в ягодах — а в вашем способе заморозки.

Подготовка — половина успеха

Перед тем как замораживать клубнику, её нужно тщательно промыть и тщательно обсушить. Любая капля воды превращается в лёд и портит текстуру. Пользуйтесь бумажными полотенцами и не спешите — ягоды должны быть полностью сухими.

Зелёные хвостики лучше удалить заранее, а крупные ягоды — разрезать пополам, чтобы всё промёрзло равномерно.

Шоковая заморозка: секрет, о котором забывают

Главный враг вкуса — лёд. А точнее — крупные кристаллы, которые образуются при медленной заморозке. Они разрушают клеточные стенки, и ягода после разморозки становится вялой и безвкусной.

Чтобы этого избежать, используйте шоковую заморозку. Разложите ягоды срезом вниз на пергамент, уложив в один слой на противень. Поместите в морозильную камеру без крышки на 5-6 часов — ягоды должны стать твёрдыми.

Как хранить правильно

Когда клубника полностью замёрзла, переложите её в герметичный контейнер или пакет с застёжкой. Выпустите лишний воздух — он ускоряет окисление и ухудшает вкус. Храните в глубине морозилки — а не на дверце, где температура скачет.

Так клубника сохранит вкус и аромат до полугода. Потом — увы — даже идеальная заморозка не спасёт от потери вкуса.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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