Ты всё делаешь правильно — но не в том порядке: как заморозить клубнику, чтобы она сохранила вкус

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой так хочется ощутить вкус лета — яркий, сочный, клубничный. Заморозка кажется идеальным способом сохранить аромат ягод, но в реальности вместо сладости вы получаете кисловатую водянистую массу. Знакомо?

Фото: photogallery.nrcs.usda.gov by Lynn Betts is licensed under commons.wikimedia.org Клубника

На самом деле проблема не в ягодах — а в вашем способе заморозки.

Подготовка — половина успеха

Перед тем как замораживать клубнику, её нужно тщательно промыть и тщательно обсушить. Любая капля воды превращается в лёд и портит текстуру. Пользуйтесь бумажными полотенцами и не спешите — ягоды должны быть полностью сухими.

Зелёные хвостики лучше удалить заранее, а крупные ягоды — разрезать пополам, чтобы всё промёрзло равномерно.

Шоковая заморозка: секрет, о котором забывают

Главный враг вкуса — лёд. А точнее — крупные кристаллы, которые образуются при медленной заморозке. Они разрушают клеточные стенки, и ягода после разморозки становится вялой и безвкусной.

Чтобы этого избежать, используйте шоковую заморозку. Разложите ягоды срезом вниз на пергамент, уложив в один слой на противень. Поместите в морозильную камеру без крышки на 5-6 часов — ягоды должны стать твёрдыми.

Как хранить правильно

Когда клубника полностью замёрзла, переложите её в герметичный контейнер или пакет с застёжкой. Выпустите лишний воздух — он ускоряет окисление и ухудшает вкус. Храните в глубине морозилки — а не на дверце, где температура скачет.

Так клубника сохранит вкус и аромат до полугода. Потом — увы — даже идеальная заморозка не спасёт от потери вкуса.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.



