Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платон Фриске получит больше, чем деньги: что ждёт наследника знаменитой певицы
Как очистить кишечник без клизм и таблеток: помогают 6 простых продуктов
Если чеснок стал вялым — не тяните: опрыскайте вечером и увидите результат утром
Шесть лет в небе без билета: как один человек обманул всю авиационную индустрию
Хлопок в гардеробе: маленький секрет большой свежести – вы будете удивлены
Секрет "лёгкого живота": эти продукты на завтрак вытесняют дорогие детоксы
Просыпайся с выразительным взглядом: наращивание, которое заменит подводку
Транш на горизонте: что стоит за решением МВФ по Украине
Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему избегает селфи с фанатами

Хлеб в фарше — самая большая ошибка: три неожиданных ингредиента для сочных котлет

1:54
Еда

Сколько раз вы готовили котлеты, а в итоге получали сухие, плотные лепёшки? Пора всё изменить. Три простых, но неожиданных ингредиента сделают ваши котлеты невероятно сочными, мягкими и насыщенными по вкусу. Больше никакой резины!

Котлеты из цуккини
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты из цуккини

Этот способ хорош и для куриного фарша, и для свиного, и даже для индейки. Всё, что вам нужно — немного внимательности и пара секретных добавок.

1. Отбивайте мясо перед фаршем

Особенно важно для курицы: филе имеет плотную волокнистую структуру. Прежде чем перекрутить, слегка отбейте мясо — это разрушит волокна и сделает фарш нежнее. Поместите куски в пакет и пройдитесь молоточком — аккуратно, не превращая всё в кашу.

Результат удивит: даже простые куриные котлеты станут мягче и сочнее.

2. Овощи — больше, чем лук

Забудьте про фарш с одним луком. Добавьте натёртую морковь, сладкий перец или цукини. Только не сырые: слегка обжарьте овощи перед добавлением — это усилит вкус и избавит от лишней влаги, чтобы котлеты не разваливались.

Овощи придают фаршу яркость и аромат, а текстура становится более воздушной.

3. Сыр — ваш секретный козырь

Твёрдый сыр, натёртый прямо в фарш, — гениальное решение. Во время готовки он плавится, создавая внутри котлет нежную, чуть тягучую структуру. А снаружи — подрумяненная корочка.

Сыр работает как естественное связующее: котлеты хорошо держат форму и не разваливаются при жарке.

Попробуйте — и вам больше не захочется делать "по-старому"

Эти три приёма полностью изменят ваш подход к котлетам. Мясо тает, аромат раскрывается, а текстура радует — и всё без хлеба в фарше.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Авто
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Туризм
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз Аудио 
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Наука и техника
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий Аудио 
Популярное
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.

Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
Последние материалы
Шесть лет в небе без билета: как один человек обманул всю авиационную индустрию
Хлопок в гардеробе: маленький секрет большой свежести – вы будете удивлены
Транш на горизонте: что стоит за решением МВФ по Украине
Секрет "лёгкого живота": эти продукты на завтрак вытесняют дорогие детоксы
Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему избегает селфи с фанатами
Просыпайся с выразительным взглядом: наращивание, которое заменит подводку
Они не кусаются просто так — иногда это крик о помощи
Незаметная деталь, которая решает всё: как лишний миллиметр приводит к ремонту вариатора
Никакой магии в баке: как вас заставляют переплачивать за октановое число
Хлеб в фарше — самая большая ошибка: три неожиданных ингредиента для сочных котлет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.