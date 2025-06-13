Хлеб в фарше — самая большая ошибка: три неожиданных ингредиента для сочных котлет

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Сколько раз вы готовили котлеты, а в итоге получали сухие, плотные лепёшки? Пора всё изменить. Три простых, но неожиданных ингредиента сделают ваши котлеты невероятно сочными, мягкими и насыщенными по вкусу. Больше никакой резины!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты из цуккини

Этот способ хорош и для куриного фарша, и для свиного, и даже для индейки. Всё, что вам нужно — немного внимательности и пара секретных добавок.

1. Отбивайте мясо перед фаршем

Особенно важно для курицы: филе имеет плотную волокнистую структуру. Прежде чем перекрутить, слегка отбейте мясо — это разрушит волокна и сделает фарш нежнее. Поместите куски в пакет и пройдитесь молоточком — аккуратно, не превращая всё в кашу.

Результат удивит: даже простые куриные котлеты станут мягче и сочнее.

2. Овощи — больше, чем лук

Забудьте про фарш с одним луком. Добавьте натёртую морковь, сладкий перец или цукини. Только не сырые: слегка обжарьте овощи перед добавлением — это усилит вкус и избавит от лишней влаги, чтобы котлеты не разваливались.

Овощи придают фаршу яркость и аромат, а текстура становится более воздушной.

3. Сыр — ваш секретный козырь

Твёрдый сыр, натёртый прямо в фарш, — гениальное решение. Во время готовки он плавится, создавая внутри котлет нежную, чуть тягучую структуру. А снаружи — подрумяненная корочка.

Сыр работает как естественное связующее: котлеты хорошо держат форму и не разваливаются при жарке.

Попробуйте — и вам больше не захочется делать "по-старому"

Эти три приёма полностью изменят ваш подход к котлетам. Мясо тает, аромат раскрывается, а текстура радует — и всё без хлеба в фарше.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

