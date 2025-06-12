Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная грудка — чемпион по популярности: доступная, полезная, диетическая. Но как часто она превращается в сухую, скучную "подошву"? Узнаёте себя?

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки

Пора это исправить! Есть способ, который буквально творит чудеса с самой постной частью курицы. И самое удивительное — он до смешного прост.

Шаг 1: Сделайте рассол

Всё, что вам нужно — это литр холодной воды и 2 столовые ложки соли. Хотите добавить аромата? Смело бросайте перец горошком, лавровый лист, чеснок или любимые специи. По желанию — чайная ложка сахара для сбалансированного вкуса.

Положите грудки в получившийся рассол, чтобы они были полностью покрыты. Отправьте в холодильник минимум на 30 минут. Лучше — на 1-2 часа, но не дольше, иначе мясо станет слишком солёным.

Шаг 2: Промокните

Достаньте курицу и аккуратно обсушите бумажным полотенцем. Это важно: если на поверхности останется влага, грудка будет тушиться, а не подрумяниваться.

Шаг 3: Готовьте как угодно

Жарьте, запекайте, готовьте на гриле — как вам нравится. Главное, не бойтесь передержать: мясо останется сочным даже при полной готовности. Всё дело в соли: она помогает белкам удерживать влагу внутри волокон.

Результат? Никакой резины, только мягкость, вкус и аромат.

Попробуйте один раз — и больше никогда не захотите готовить куриную грудку по-другому.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире. Из-за относительной простоты и низкой стоимости выращивания кур по сравнению с такими животными, как крупный рогатый скот или свиньи, курятина преобладает во многих кухнях мира.

