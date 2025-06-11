Пахнет как мясо, тает как масло: австралийский пирог, который можно испечь за вечер

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется чего-то необычного, но не хочется далеко ехать? Австралийская кухня — это удивительное сочетание культур, вкусов и простоты. И самое приятное: чтобы её попробовать, не нужно брать билет на самолёт. Достаточно включить духовку.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с капустой и мясом

Одно из самых любимых блюд жителей Зеленого континента — мясной пай. Он сытный, ароматный и невероятно уютный. Представьте себе румяную, хрустящую корочку и внутри — сочная начинка, от которой невозможно оторваться.

Как приготовить мясной пай

Вам понадобится:

500 г говяжьего фарша

1 луковица

2 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. муки

250 мл говяжьего бульона

Соль и перец по вкусу

Слоёное тесто

Обжарьте лук и фарш до готовности. Добавьте томатную пасту и муку, тщательно перемешайте. Влейте бульон, доведите до густоты. Разложите начинку в форму с тестом, накройте сверху и запеките до румяной корочки.

Идеальный десерт к чаю — ламингтон

А если душа просит сладкого, попробуйте ламингтоны — австралийский десерт, в который влюбляются с первого укуса. Это нежные бисквитные квадратики, обмакиваемые в шоколадную глазурь и обсыпаемые кокосом. Они идеально подойдут к кофе или вечернему чаю — и создадут атмосферу уютного путешествия не выходя из кухни.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.



