Пахнет как мясо, тает как масло: австралийский пирог, который можно испечь за вечер

Хочется чего-то необычного, но не хочется далеко ехать? Австралийская кухня — это удивительное сочетание культур, вкусов и простоты. И самое приятное: чтобы её попробовать, не нужно брать билет на самолёт. Достаточно включить духовку.
Одно из самых любимых блюд жителей Зеленого континента — мясной пай. Он сытный, ароматный и невероятно уютный. Представьте себе румяную, хрустящую корочку и внутри — сочная начинка, от которой невозможно оторваться.
Вам понадобится:
500 г говяжьего фарша
1 луковица
2 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. муки
250 мл говяжьего бульона
Соль и перец по вкусу
Слоёное тесто
Обжарьте лук и фарш до готовности.
Добавьте томатную пасту и муку, тщательно перемешайте.
Влейте бульон, доведите до густоты.
Разложите начинку в форму с тестом, накройте сверху и запеките до румяной корочки.
А если душа просит сладкого, попробуйте ламингтоны — австралийский десерт, в который влюбляются с первого укуса. Это нежные бисквитные квадратики, обмакиваемые в шоколадную глазурь и обсыпаемые кокосом. Они идеально подойдут к кофе или вечернему чаю — и создадут атмосферу уютного путешествия не выходя из кухни.
Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.
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