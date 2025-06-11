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Пахнет как мясо, тает как масло: австралийский пирог, который можно испечь за вечер

1:31
Еда

Хочется чего-то необычного, но не хочется далеко ехать? Австралийская кухня — это удивительное сочетание культур, вкусов и простоты. И самое приятное: чтобы её попробовать, не нужно брать билет на самолёт. Достаточно включить духовку.

Пирог с капустой и мясом
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с капустой и мясом

Одно из самых любимых блюд жителей Зеленого континента — мясной пай. Он сытный, ароматный и невероятно уютный. Представьте себе румяную, хрустящую корочку и внутри — сочная начинка, от которой невозможно оторваться.

Как приготовить мясной пай

Вам понадобится:

  • 500 г говяжьего фарша

  • 1 луковица

  • 2 ст. л. томатной пасты

  • 1 ст. л. муки

  • 250 мл говяжьего бульона

  • Соль и перец по вкусу

  • Слоёное тесто

  1. Обжарьте лук и фарш до готовности.

  2. Добавьте томатную пасту и муку, тщательно перемешайте.

  3. Влейте бульон, доведите до густоты.

  4. Разложите начинку в форму с тестом, накройте сверху и запеките до румяной корочки.

Идеальный десерт к чаю — ламингтон

А если душа просит сладкого, попробуйте ламингтоны — австралийский десерт, в который влюбляются с первого укуса. Это нежные бисквитные квадратики, обмакиваемые в шоколадную глазурь и обсыпаемые кокосом. Они идеально подойдут к кофе или вечернему чаю — и создадут атмосферу уютного путешествия не выходя из кухни.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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