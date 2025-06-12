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Кажется, что без него невкусно — а лучше без него вообще: кому кетчуп противопоказан

1:33
Еда

Мы привыкли ругать майонез и прощать кетчуп. Мол, он же из томатов — значит, почти полезный. Но не всё так просто. Для некоторых категорий людей томатный соус может быть настоящей нагрузкой на организм.

Кетчуп с картошкой фри
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кетчуп с картошкой фри

Красный — не значит безопасный

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупреждает: кетчуп способен вызывать изжогу и даже влиять на уровень сахара в крови. В группе риска — люди с диабетом и нарушениями обмена веществ. Даже самые "простые" кетчупы содержат сахар, без которого соус был бы слишком кислым. А именно этот сахар — прямая угроза при сахарном диабете.

Совет от специалиста: всегда читайте состав на этикетке и выбирайте те варианты, где сахара — минимум. А лучше вообще ограничить его потребление.

Гастрит, гипертония и кетчуп — плохое сочетание

Концентрированные томаты в составе кетчупа могут усилить симптомы гастрита и спровоцировать изжогу у людей с повышенной кислотностью. А ещё не забывайте про соль: многие производители щедро приправляют ею соус, что делает кетчуп нежелательным для людей с гипертонией и заболеваниями почек.

Сколько можно

Взрослым — не более 1-2 столовых ложек в день, и то — не каждый день. А вот детям соус лучше вообще не давать: он формирует зависимость от ярких вкусов и портит пищевые привычки с раннего возраста.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и другие). Под словом «кетчуп» обычно подразумевают томатный кетчуп, хотя существуют и другие виды этого соуса.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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