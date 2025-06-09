Топ-5 вкусных завтраков из советских столовых: что ели на заре социализма

В Советском Союзе утро начиналось не с кофе, а с очереди в столовую.
Простые блюда, строгие порции, неизменный алюминиевый поднос — всё это навсегда осталось в памяти тех, кто рос в эпоху Оливье и гречневой романтики. Но несмотря на аскетизм, в меню находились настоящие кулинарные жемчужины, которые до сих пор вызывают ностальгию.
Вспоминаем самые вкусные завтраки, которые подавали в столовых СССР.
Манка с маслом и комочками
Легендарная каша, которую либо обожали, либо тихо ненавидели. Теплая, липкая и… всегда с масляной лужицей посередине.
Яичница-глазунья с сосиской
Один взгляд — и ты уже в 1984-м. Сосиска, которая подозрительно идеально держала форму, и пара глазков — классика советского питания.
Сырники со сметаной
Иногда попадались суховатыми, но если повезло — то мягкие, румяные, ароматные. Со сметаной или сгущёнкой — праздничный завтрак.
Бутерброд с колбасой и сыром
Половина батона, сверху кусок "докторской", потом сыр — и это считалось едой на весь день. Столовый "сэндвич" вне времени.
Омлет в духовке
Пышный, как одеяло в общаге. Его могли пересушить или пересолить, но он все равно пах детством и скучными школьными утрами.
Завтраки в советских столовых были не только едой — они были ритуалом. Кто-то вспоминает их с теплотой, кто-то — с лёгким содроганием, но забыть ту эпоху невозможно. Вкусы меняются, а память — нет: аромат манки, гудение столовки и булка с компотом — вот настоящий завтрак ностальгии.
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