Топ-5 вкусных завтраков из советских столовых: что ели на заре социализма

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

В Советском Союзе утро начиналось не с кофе, а с очереди в столовую.

Фото: flickr.com by vidalia_11, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скрэмбл

Простые блюда, строгие порции, неизменный алюминиевый поднос — всё это навсегда осталось в памяти тех, кто рос в эпоху Оливье и гречневой романтики. Но несмотря на аскетизм, в меню находились настоящие кулинарные жемчужины, которые до сих пор вызывают ностальгию.

Вспоминаем самые вкусные завтраки, которые подавали в столовых СССР.

Манка с маслом и комочками

Легендарная каша, которую либо обожали, либо тихо ненавидели. Теплая, липкая и… всегда с масляной лужицей посередине.

Яичница-глазунья с сосиской

Один взгляд — и ты уже в 1984-м. Сосиска, которая подозрительно идеально держала форму, и пара глазков — классика советского питания.

Сырники со сметаной

Иногда попадались суховатыми, но если повезло — то мягкие, румяные, ароматные. Со сметаной или сгущёнкой — праздничный завтрак.

Бутерброд с колбасой и сыром

Половина батона, сверху кусок "докторской", потом сыр — и это считалось едой на весь день. Столовый "сэндвич" вне времени.

Омлет в духовке

Пышный, как одеяло в общаге. Его могли пересушить или пересолить, но он все равно пах детством и скучными школьными утрами.

Завтраки в советских столовых были не только едой — они были ритуалом. Кто-то вспоминает их с теплотой, кто-то — с лёгким содроганием, но забыть ту эпоху невозможно. Вкусы меняются, а память — нет: аромат манки, гудение столовки и булка с компотом — вот настоящий завтрак ностальгии.