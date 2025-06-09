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Летний кошмар отменяется: вот как заказать безопасную еду в жару – советы шеф-повара

1:45
Еда

В жару крупные рестораны принимают повышенные меры безопасности, чтобы обеспечить свежесть и качество еды. Олег Чакрян, бренд-шеф «Тануки», рассказал о том, как выбрать доставку безопасной еды в летний период.

роллы
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
роллы
  • По словам эксперта, при заказе роллов и других японских блюд важно обратить внимание на время доставки. Суммарно приготовление и доставка должны занимать не менее 45-60 минут. Быстрое приготовление может свидетельствовать о том, что еда готовилась заранее и хранилась неопределённое время.
  • Безопаснее всего выбирать свежие позиции из рыбы и морепродуктов, которые готовятся специально для заказа. Известные рестораны уделяют внимание большое упаковке и сборке, чтобы сохранить свежесть и вкус продуктов, пишет Газета.Ru.
  • Крупные ресторанные сети уделяют особое внимание доставке. Они используют термосумки и автомобили с охлаждаемым отсеком для сохранения температуры еды. Каждая порция упаковывается в надежный контейнер, который сохраняет свежесть и эстетичный вид блюда.
  • Предпочтение стоит отдавать крупным, проверенным сетям, которые могут обеспечить высокий контроль на всех этапах: от хранения до доставки. Это позволяет гарантировать свежесть продуктов и соблюдение санитарных норм.
  • Перед употреблением еды важно провести самостоятельный контроль. Свежие позиции с рыбой и морепродуктами имеют легкий, приятный запах, гладкую структуру и натуральный оттенок. Они не должны иметь посторонних вкусов, запахов или жидкости.

Уточнения

Яндекс Еда — сервис заказа быстрой доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов через мобильные приложения или веб-сайт.

Ро́ллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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