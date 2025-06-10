Внутри — облако, снаружи — румяная корочка: такая запеканка покорит всех

Есть завтраки, после которых день становится лучше сам по себе. И вот один из них — пышная, ароматная творожная запеканка. Она и вкусная, и полезная: творог даёт запас белка, а значит — никакого чувства голода до обеда.
Особенно приятно, что такую запеканку любят дети. Даже те, кто обычно крутит нос от творога, съедают кусочек — и просят добавки. А готовится она проще некуда: без микроскопических доз и заморских ингредиентов.
Творог 9% — 360 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — 4 ст. л.
Манная крупа — 4 ст. л.
Молоко — 150 мл
Сода — 1/4 ч. л.
Уксус 9% — 1 ч. л.
Сливочное масло — 15 г
Соль — щепотка
1. Подготовка творога
Протрите творог через сито или пробейте блендером — масса должна получиться гладкой и нежной.
2. Взбиваем основу
Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной, светлой массы. Соедините с творогом и манкой, перемешайте.
3. Добавляем молоко и соду
Влейте молоко. В столовой ложке погасите соду уксусом — и сразу добавьте в творожную массу. Ещё раз всё перемешайте.
4. Подготовка формы
Форму смажьте маслом и, по желанию, присыпьте манкой. Вылейте массу и оставьте на 20 минут — манка слегка набухнет, текстура будет идеальной.
5. Выпекаем
Поставьте форму в холодную духовку, включите её на 200°C и выпекайте 35-40 минут до золотистой корочки.
6. Даём отдохнуть и подаём
После духовки дайте запеканке немного остыть. Нарежьте, разложите по тарелкам и подавайте с ягодами, фруктами, сметаной или сгущёнкой.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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