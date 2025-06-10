Внутри — облако, снаружи — румяная корочка: такая запеканка покорит всех

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть завтраки, после которых день становится лучше сам по себе. И вот один из них — пышная, ароматная творожная запеканка. Она и вкусная, и полезная: творог даёт запас белка, а значит — никакого чувства голода до обеда.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

Особенно приятно, что такую запеканку любят дети. Даже те, кто обычно крутит нос от творога, съедают кусочек — и просят добавки. А готовится она проще некуда: без микроскопических доз и заморских ингредиентов.

Что понадобится (на 6 порций):

Творог 9% — 360 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 4 ст. л.

Манная крупа — 4 ст. л.

Молоко — 150 мл

Сода — 1/4 ч. л.

Уксус 9% — 1 ч. л.

Сливочное масло — 15 г

Соль — щепотка

Как готовить — пошаговая инструкция:

1. Подготовка творога

Протрите творог через сито или пробейте блендером — масса должна получиться гладкой и нежной.

2. Взбиваем основу

Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной, светлой массы. Соедините с творогом и манкой, перемешайте.

3. Добавляем молоко и соду

Влейте молоко. В столовой ложке погасите соду уксусом — и сразу добавьте в творожную массу. Ещё раз всё перемешайте.

4. Подготовка формы

Форму смажьте маслом и, по желанию, присыпьте манкой. Вылейте массу и оставьте на 20 минут — манка слегка набухнет, текстура будет идеальной.

5. Выпекаем

Поставьте форму в холодную духовку, включите её на 200°C и выпекайте 35-40 минут до золотистой корочки.

6. Даём отдохнуть и подаём

После духовки дайте запеканке немного остыть. Нарежьте, разложите по тарелкам и подавайте с ягодами, фруктами, сметаной или сгущёнкой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

