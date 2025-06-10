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Внутри — облако, снаружи — румяная корочка: такая запеканка покорит всех

2:06
Еда

Есть завтраки, после которых день становится лучше сам по себе. И вот один из них — пышная, ароматная творожная запеканка. Она и вкусная, и полезная: творог даёт запас белка, а значит — никакого чувства голода до обеда.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

Особенно приятно, что такую запеканку любят дети. Даже те, кто обычно крутит нос от творога, съедают кусочек — и просят добавки. А готовится она проще некуда: без микроскопических доз и заморских ингредиентов.

Что понадобится (на 6 порций):

  • Творог 9% — 360 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 4 ст. л.

  • Манная крупа — 4 ст. л.

  • Молоко — 150 мл

  • Сода — 1/4 ч. л.

  • Уксус 9% — 1 ч. л.

  • Сливочное масло — 15 г

  • Соль — щепотка

Как готовить — пошаговая инструкция:

1. Подготовка творога
Протрите творог через сито или пробейте блендером — масса должна получиться гладкой и нежной.

2. Взбиваем основу
Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной, светлой массы. Соедините с творогом и манкой, перемешайте.

3. Добавляем молоко и соду
Влейте молоко. В столовой ложке погасите соду уксусом — и сразу добавьте в творожную массу. Ещё раз всё перемешайте.

4. Подготовка формы
Форму смажьте маслом и, по желанию, присыпьте манкой. Вылейте массу и оставьте на 20 минут — манка слегка набухнет, текстура будет идеальной.

5. Выпекаем
Поставьте форму в холодную духовку, включите её на 200°C и выпекайте 35-40 минут до золотистой корочки.

6. Даём отдохнуть и подаём
После духовки дайте запеканке немного остыть. Нарежьте, разложите по тарелкам и подавайте с ягодами, фруктами, сметаной или сгущёнкой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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