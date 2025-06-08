Советская столовая при заводе: очередь, поднос, тарелка счастья

Обед в заводской столовой — это не просто еда. Это ритуал.
Начиналось всё с очереди — тёплого, живого организма, в котором обсуждали и котлеты, и политику, и нового мастера, "у которого опять без очереди".
Поднос — как знамя
Схватил — держи ровно. Один неосторожный шаг — и компот в картошке. Поднос был не столовым аксессуаром, а проверкой на выносливость и координацию.
Тарелка счастья
Выбор условный: борщ или щи, котлета или та же котлета, но с другим названием. Хлеб — всегда и много. Иногда салат "по-медицински" — свёкла с майонезом. Цены — копеечные, порции — по ГОСТу, настроение — по соцреализму.
"Посуду сдаём!"
А в конце — суровый голос у окна: "Тарелки не на место ставим!" И ты знал: здесь не шутят. Особенно с подносами.
Советская столовая — это был целый микромир. Пар, запахи, котлеты и ощущение, что жизнь хоть и по плану, но с соусом.
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