Из трёх продуктов и водяной бани — домашний сыр без капли химии

Плавленый сыр, который действительно можно есть с удовольствием — без усилителей вкуса, красителей и лишнего сомнения. Всё, что нужно: кефир, яйцо, немного масла и чуточку времени. Получается нежный, насыщенный сыр — идеален для тостов, сэндвичей и просто кусочка счастья к утреннему кофе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сливочный сыр

Этот рецепт подойдёт и тем, кто следит за рационом, и тем, кто просто хочет чего-то настоящего. А главное — ингредиенты простейшие, найти их можно в любом магазине.

Что понадобится (на 4 порции):

Кефир 3,2% — 2 литра

Сливочное масло — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Как готовить сыр дома — пошагово:

1. Подготовка водяной бани

Возьмите две кастрюли: одну поменьше (в неё пойдёт кефир), вторую — побольше (для воды). Налейте в большую кастрюлю горячую воду до середины, поставьте в неё меньшую с кефиром. Нагревайте около 30-40 минут, помешивая, пока не появится плотный сгусток.

2. Сцеживаем лишнюю жидкость

Выстелите дуршлаг марлей (в несколько слоёв) и поставьте его над миской. Аккуратно вылейте туда кефирную массу и дайте сыворотке стечь — примерно 30 минут.

3. Готовим масло и яйцо

Масло нарежьте кубиками, оставьте размягчаться при комнатной температуре. Яйцо слегка взбейте вилкой.

4. Смешиваем всё до однородности

Переложите кефирный сгусток в миску, добавьте яйцо, масло, соду и соль. Взбейте блендером до гладкой текстуры.

5. Снова на водяную баню

Переместите массу обратно в кастрюлю и варите на водяной бане 15 минут, помешивая. Должна получиться масса по виду как плавленый сыр.

6. Остужаем и формуем

Дайте немного остыть, переложите в пластиковую форму (смазанную маслом), затяните пищевой пленкой.

7. Отправляем в холодильник

Через 2-3 часа сыр загустеет и будет готов к подаче. Отлично подходит для завтраков, перекусов и лёгких бутербродов.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

