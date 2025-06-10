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Из трёх продуктов и водяной бани — домашний сыр без капли химии

Еда

Плавленый сыр, который действительно можно есть с удовольствием — без усилителей вкуса, красителей и лишнего сомнения. Всё, что нужно: кефир, яйцо, немного масла и чуточку времени. Получается нежный, насыщенный сыр — идеален для тостов, сэндвичей и просто кусочка счастья к утреннему кофе.

Сливочный сыр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сливочный сыр

Этот рецепт подойдёт и тем, кто следит за рационом, и тем, кто просто хочет чего-то настоящего. А главное — ингредиенты простейшие, найти их можно в любом магазине.

Что понадобится (на 4 порции):

  • Кефир 3,2% — 2 литра

  • Сливочное масло — 100 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль — 1 ч. л.

  • Сода — 0,5 ч. л.

Как готовить сыр дома — пошагово:

1. Подготовка водяной бани
Возьмите две кастрюли: одну поменьше (в неё пойдёт кефир), вторую — побольше (для воды). Налейте в большую кастрюлю горячую воду до середины, поставьте в неё меньшую с кефиром. Нагревайте около 30-40 минут, помешивая, пока не появится плотный сгусток.

2. Сцеживаем лишнюю жидкость
Выстелите дуршлаг марлей (в несколько слоёв) и поставьте его над миской. Аккуратно вылейте туда кефирную массу и дайте сыворотке стечь — примерно 30 минут.

3. Готовим масло и яйцо
Масло нарежьте кубиками, оставьте размягчаться при комнатной температуре. Яйцо слегка взбейте вилкой.

4. Смешиваем всё до однородности
Переложите кефирный сгусток в миску, добавьте яйцо, масло, соду и соль. Взбейте блендером до гладкой текстуры.

5. Снова на водяную баню
Переместите массу обратно в кастрюлю и варите на водяной бане 15 минут, помешивая. Должна получиться масса по виду как плавленый сыр.

6. Остужаем и формуем
Дайте немного остыть, переложите в пластиковую форму (смазанную маслом), затяните пищевой пленкой.

7. Отправляем в холодильник
Через 2-3 часа сыр загустеет и будет готов к подаче. Отлично подходит для завтраков, перекусов и лёгких бутербродов.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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