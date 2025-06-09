Хрустящая афера? Почему не стоит переплачивать за свекольные чипсы вместо обычных картофельных

3:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Покупали ли вы когда-нибудь чипсы или хрустящие шарики в магазинах здорового питания или других модных точках, которые утверждают, что их продукция полезна, потому что изготовлена из свеклы? Такие продукты стоят в три раза дороже обычных чипсов, но обеспечивают ли они реальную пользу для здоровья?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чипсы

В последнее время часто встречаются рецепты и реклама, предлагающие «здоровые» версии популярных лакомств, таких как чипсы или картофель фри. Однако что подразумевается под «здоровой версией»? Обычно такие закуски изготавливаются из альтернативных ингредиентов, таких как морковь или свекла. Но действительно ли имеет значение, если морковь, свекла или картофель подвергаются жарке или обжарке во фритюре? И почему картофель вызывает такое пренебрежение?

Картофель не пользуется популярностью. Его часто критикуют, особенно когда он представлен в виде чипсов, картошки фри или других популярных блюд. В то же время свекла или морковь, позиционируемые как «здоровая пища», могут вызвать восторг у потребителей, отмечают авторы medium.seznam.cz. Но так ли плохи чипсы или картофель фри из-за того, что они сделаны из картофеля?

На самом деле, в картофеле нет ничего вредного. Он не является самым богатым источником питательных веществ, но заслуживает места даже в рационе самого взыскательного приверженца здорового питания.

Картофель — отличный ингредиент для диеты для похудения. Среди всех обычных продуктов и гарниров он обладает наибольшей сытностью при низкой калорийности, особенно если речь идет о вареном картофеле. Его сытность в 3,3 раза выше, чем у пшеничного хлеба, и почти в 3 раза выше, чем у риса.

Кроме того, картофель — это продукт, который помог некоторым народам пережить эпидемии голода в прошлом. Проблема, вероятно, не в самом картофеле, а в его обработке. Жарка или приготовление во фритюре с использованием большого количества жира, а также выпечка при высоких температурах могут привести к образованию потенциально канцерогенных акриламидов.

Имеет ли смысл выбирать «более здоровые» варианты? Например, вместо картофельных чипсов покупать чипсы из свеклы?

Некоторые различия в пищевой ценности могут быть, например, чипсы из свеклы могут содержать немного меньше калорий. Однако в конечном итоге это незначительная разница. Если кто-то употребляет такие деликатесы ежедневно, изменение ингредиента в чипсах вряд ли окажет значительное влияние на его здоровье.

С другой стороны, человек, который придерживается сбалансированной диеты и время от времени позволяет себе немного чипсов, может без опасений употреблять картофельные чипсы, если они ему нравятся. Ведь чипсы — это всего лишь закуска, и их основная задача — быть вкусными. Мы должны употреблять их умеренно и помнить, что они не являются здоровой пищей или полноценным обедом.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

