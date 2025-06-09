Вкуснее, чем у бабушки: готовим нежнейшие кабачковые оладьи — секрет в этом

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковые оладьи — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на завтрак, обед или ужин. Они отличаются лёгкостью и нежным вкусом. Мы поделимся с вами советами, которые помогут сделать ваши кабачковые оладьи особенно нежными и пышными.

Фото: commons.wikimedia.org by Maggie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кабачковые оладьи

Чтобы сделать кабачковые оладьи нежными, можно воспользоваться следующими советами:

Натереть кабачки на мелкой тёрке. Это позволит выделить больше сока, который затем можно слегка отжать, но при этом оладьи станут более нежными и однородными. Добавить в тесто кефир или сметану. Кисломолочные продукты делают оладьи более мягкими и пышными. Использовать муку или крахмал в умеренном количестве. Слишком много муки может сделать оладьи жёсткими. Лучше добавить муку постепенно, до получения нужной консистенции. Хорошо перемешать все ингредиенты. Это поможет добиться однородности теста, что также способствует нежности оладьев. Дать тесту постоять. После приготовления теста дайте ему постоять 15-20 минут. Это позволит муке "разойтись" и сделает оладьи более нежными. Жарить на хорошо разогретой сковороде. Используйте среднее пламя, чтобы оладьи равномерно прожарились и не подгорели. Не пересушивайте их при жарке. Добавить в тесто больше яиц. Они придают оладьям пышность и нежность. Использовать мягкие сорта кабачков. Молодые и свежие кабачки обычно более нежные, чем старые.

Экспериментируйте с количеством ингредиентов, чтобы найти идеальное сочетание для вашего вкуса.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

