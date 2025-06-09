Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не допускайте перегрева: когда лучше отложить огородные дела летом
Звери - оборотни: как превратить себя в песок, водоросль или собственную тень
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Россия отправила на экспорт 30 тысяч тонн иваси: вторая позиция на рынке
Ночной перекус без риска: как ужинать и не набрать вес? Вот секретный рецепт похудения
Садальский назвал самые разрушительные для психики телепередачи
Чистящие таблетки для унитаза своими руками: дёшево и быстро
Грибок на ногтях: что делать, чтобы вернуть ногам ухоженный вид и избежать осложнений
Как выбрать идеальный коврик для йоги: секреты, которые изменят вашу практику и результат

Вкуснее, чем у бабушки: готовим нежнейшие кабачковые оладьи — секрет в этом

1:48
Еда

Кабачковые оладьи — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на завтрак, обед или ужин. Они отличаются лёгкостью и нежным вкусом. Мы поделимся с вами советами, которые помогут сделать ваши кабачковые оладьи особенно нежными и пышными.

Кабачковые оладьи
Фото: commons.wikimedia.org by Maggie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кабачковые оладьи

Чтобы сделать кабачковые оладьи нежными, можно воспользоваться следующими советами:

  1. Натереть кабачки на мелкой тёрке. Это позволит выделить больше сока, который затем можно слегка отжать, но при этом оладьи станут более нежными и однородными.
  2. Добавить в тесто кефир или сметану. Кисломолочные продукты делают оладьи более мягкими и пышными.
  3. Использовать муку или крахмал в умеренном количестве. Слишком много муки может сделать оладьи жёсткими. Лучше добавить муку постепенно, до получения нужной консистенции.
  4. Хорошо перемешать все ингредиенты. Это поможет добиться однородности теста, что также способствует нежности оладьев.
  5. Дать тесту постоять. После приготовления теста дайте ему постоять 15-20 минут. Это позволит муке "разойтись" и сделает оладьи более нежными.
  6. Жарить на хорошо разогретой сковороде. Используйте среднее пламя, чтобы оладьи равномерно прожарились и не подгорели. Не пересушивайте их при жарке.
  7. Добавить в тесто больше яиц. Они придают оладьям пышность и нежность.
  8. Использовать мягкие сорта кабачков. Молодые и свежие кабачки обычно более нежные, чем старые.

Экспериментируйте с количеством ингредиентов, чтобы найти идеальное сочетание для вашего вкуса.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Авто
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания Аудио 
13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто
Наука и техника
13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Последние материалы
Чистящие таблетки для унитаза своими руками: дёшево и быстро
Грибок на ногтях: что делать, чтобы вернуть ногам ухоженный вид и избежать осложнений
Как выбрать идеальный коврик для йоги: секреты, которые изменят вашу практику и результат
Уникальный рецепт защиты для ваших огурцов: как молоко превращается в суперсредство
Секрет крепких ногтей спрятан в холодильнике — ты точно его ешь, но не подозреваешь
Легенды вторичного рынка: вот какие авто не боятся ни соли, ни времени
Живая энергия: учёные раскрыли механизм, который делает бактерии миниатюрными электростанциями
Экспортная зависимость: как Россия обогнала мировых гигантов
Друзья или еда? Необычные союзы среди диких животных, которые удивляют учёных
Выпить кофе и уйти с новой одеждой: как модные бренды Сеула соблазняют туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.