Секрет раскрыт: всего 4 ингредиента превратят вашу кухню в пекарню – домашний хлеб проще, чем вы думаете

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний хлеб из муки, воды и дрожжей доступен каждому. Этот простой рецепт не требует специальных навыков или оборудования, а результат порадует даже самых взыскательных ценителей выпечки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Ингредиенты:

500 г муки грубого или полугрубого помола (или смеси с ржаной мукой)

400 мл теплой воды

Половина кубика свежих дрожжей (примерно 20 г) или 1 чайная ложка

сухих дрожжей

1 чайная ложка соли

Процесс приготовления:

Замес теста: В большой миске смешайте муку и соль. Раскрошите дрожжи в теплой воде, дайте им немного активироваться, затем добавьте в мучную смесь и тщательно перемешайте деревянной ложкой или руками. Тесто будет липким — это нормально. Расстойка: Накройте миску пищевой пленкой или чистым кухонным полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 10–12 часов (лучше всего на ночь). Формовка: Когда тесто поднимется, аккуратно переложите его на посыпанную мукой поверхность. Сложите тесто в форму буханки, стараясь не месить его слишком сильно. Вторая расстойка: Переложите сформированную буханку на противень с пергаментной бумагой или в глубокую миску, накройте и оставьте еще на 30–45 минут. Пока тесто поднимается, разогрейте духовку до 230°C. Выпечка: Поместите противень с буханкой в предварительно разогретую духовку. Если у вас есть возможность, поставьте на дно духовки старую сковороду или емкость с водой, чтобы создать пар. Выпекайте хлеб 35–40 минут до золотисто-коричневой корочки. Охлаждение: После выпечки дайте хлебу полностью остыть на решетке. Не спешите — дайте ему раскрыться и стать еще более ароматным.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Экономичность : Ингредиенты стоят недорого, а сам процесс не требует значительных затрат.

: Ингредиенты стоят недорого, а сам процесс не требует значительных затрат. Простота : Вам не понадобятся специальные навыки или оборудование.

: Вам не понадобятся специальные навыки или оборудование. Вкус: Хлеб получается ароматным, пышным и мягким, сохраняя свои качества даже на следующий день, пишет medium.seznam.cz.

Этот рецепт — идеальный выбор для тех, кто хочет побаловать себя свежей выпечкой без лишних хлопот. А волшебный аромат домашнего хлеба станет прекрасным дополнением к вашему уюту.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

