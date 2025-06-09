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Секрет раскрыт: всего 4 ингредиента превратят вашу кухню в пекарню – домашний хлеб проще, чем вы думаете

2:33
Еда

Домашний хлеб из муки, воды и дрожжей доступен каждому. Этот простой рецепт не требует специальных навыков или оборудования, а результат порадует даже самых взыскательных ценителей выпечки.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Ингредиенты:

  • 500 г муки грубого или полугрубого помола (или смеси с ржаной мукой)
  • 400 мл теплой воды
  • Половина кубика свежих дрожжей (примерно 20 г) или 1 чайная ложка
  • сухих дрожжей
  • 1 чайная ложка соли

Процесс приготовления:

  1. Замес теста: В большой миске смешайте муку и соль. Раскрошите дрожжи в теплой воде, дайте им немного активироваться, затем добавьте в мучную смесь и тщательно перемешайте деревянной ложкой или руками. Тесто будет липким — это нормально.
  2. Расстойка: Накройте миску пищевой пленкой или чистым кухонным полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 10–12 часов (лучше всего на ночь).
  3. Формовка: Когда тесто поднимется, аккуратно переложите его на посыпанную мукой поверхность. Сложите тесто в форму буханки, стараясь не месить его слишком сильно.
  4. Вторая расстойка: Переложите сформированную буханку на противень с пергаментной бумагой или в глубокую миску, накройте и оставьте еще на 30–45 минут. Пока тесто поднимается, разогрейте духовку до 230°C.
  5. Выпечка: Поместите противень с буханкой в предварительно разогретую духовку. Если у вас есть возможность, поставьте на дно духовки старую сковороду или емкость с водой, чтобы создать пар. Выпекайте хлеб 35–40 минут до золотисто-коричневой корочки.
  6. Охлаждение: После выпечки дайте хлебу полностью остыть на решетке. Не спешите — дайте ему раскрыться и стать еще более ароматным.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Экономичность: Ингредиенты стоят недорого, а сам процесс не требует значительных затрат.
  • Простота: Вам не понадобятся специальные навыки или оборудование.
  • Вкус: Хлеб получается ароматным, пышным и мягким, сохраняя свои качества даже на следующий день, пишет medium.seznam.cz.

Этот рецепт — идеальный выбор для тех, кто хочет побаловать себя свежей выпечкой без лишних хлопот. А волшебный аромат домашнего хлеба станет прекрасным дополнением к вашему уюту.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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