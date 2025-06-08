Куриный рулет с секретом: этот ингредиент делает его вкус незабываемым

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте сочный куриный рулет с начинкой из шпината и сыра за считанные минуты. Это идеальное блюдо для быстрого и впечатляющего обеда или ужина.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриный рулет

Куриный рулет — настоящее спасение, если нужно что-то вкусное и эффектное, но без лишних усилий. Для этого блюда вам понадобятся простые ингредиенты и совсем немного кулинарного мастерства.

Ингредиенты (на 2–3 порции):

2 крупные куриные грудки

150 г свежего шпината (или замороженного, хорошо отжатого)

100 г тертого сыра (Эдам, Гауда, моцарелла)

2 зубчика чеснока

1 ст. л. сметаны (по желанию)

соль, перец

растительное масло для жарки

зубочистки или шпагат для фиксации рулета

Пошаговый рецепт:

Разрежьте куриные грудки вдоль на плоские пласты, слегка отбейте их между двумя листами пищевой пленки. Посолите и поперчите каждую сторону. На разогретой сковороде обжарьте шпинат и измельченный чеснок в небольшом количестве масла до увядания (2–3 минуты). Приправьте солью и перцем. При желании добавьте ложку сметаны, чтобы начинка была сочной. Выложите шпинат на куриные пласты, посыпьте тертым сыром. Аккуратно сверните рулет, закрепив его зубочистками или шпагатом. Обжарьте рулет на сковороде до золотистой корочки (5–7 минут). Затем запеките его в духовке при 180°C около 10 минут или тушите под крышкой на слабом огне 10 минут. Дайте рулету немного остыть, нарежьте ломтиками и подавайте. Он прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом или свежим салатом.

Советы:

В начинку можно добавить вяленую ветчину, тертую морковь, рикотту или голубой сыр для интересного вкуса.

Если хотите, сделайте рулет более сочным, добавив в начинку немного сливок или майонеза.

Для красивой подачи можно украсить рулет зеленью и ломтиками помидоров, рекомендует medium.seznam.cz.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

