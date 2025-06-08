Мировая картошка: как её жарят в Перу, США, Германии, Индии и не только

Картошка — это как музыка: везде разная, но понятная каждому. Её жарят на улицах Лимы, в баварских пивных и индийских семейных кухнях.
Мы собрали 6 ярких способов, как картошка из простого гарнира становится кулинарным достоянием страны.
Германия — bratkartoffeln
Жареная картошка с луком и беконом. Часто добавляют колбаски или яйца.
Обжаривают на животном жире или сливочном масле до хрустящей корочки.
Подают как гарнир к мясу или как сытное блюдо на завтрак.
Индия — jeera aloo
Кубики картофеля жарятся с тмином (jeera), куркумой, чили и кориандром. Яркий, пряный вкус и характерный жёлтый цвет. Идеален с лепёшкой чапати или как гарнир к далу.
Перу — papas doradas
Жареный картофель в андинском стиле: обваривают в воде с чесноком, затем обжаривают на сковороде. Подают с соусом ахи (перуанский острый соус) или с жареным сыром.
США — hash browns
Тертая картошка, обжаренная до хруста, как драники без муки и яиц. Популярны в американских завтраках, особенно с яйцами и сосисками.
Франция — pommes de terre sautées
Картофель, нарезанный шайбами, сначала обжаривается, потом доводится до готовности под крышкой с маслом, чесноком и травами. Простой, но элегантный гарнир к мясу и рыбе.
Россия — просто жареная картошка
Полукольца или ломтики картофеля на подсолнечном масле с луком, иногда — с грибами. Золотистая корочка, мягкая середина — та самая "из детства". С солёным огурцом — почти национальное блюдо.
Картошка в каждой стране — это зеркало её кухни. Пряная в Индии, сытная в Германии, хрустящая в США. А значит, если вы устали от банальных гарниров — просто позовите в гости другую страну. Сковородка вам в помощь.
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