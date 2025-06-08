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Мировая картошка: как её жарят в Перу, США, Германии, Индии и не только

2:03
Еда

Картошка — это как музыка: везде разная, но понятная каждому. Её жарят на улицах Лимы, в баварских пивных и индийских семейных кухнях.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная картошка

Мы собрали 6 ярких способов, как картошка из простого гарнира становится кулинарным достоянием страны.

Германия — bratkartoffeln

Жареная картошка с луком и беконом. Часто добавляют колбаски или яйца.
Обжаривают на животном жире или сливочном масле до хрустящей корочки.
Подают как гарнир к мясу или как сытное блюдо на завтрак.

Индия — jeera aloo

Кубики картофеля жарятся с тмином (jeera), куркумой, чили и кориандром. Яркий, пряный вкус и характерный жёлтый цвет. Идеален с лепёшкой чапати или как гарнир к далу.

Перу — papas doradas

Жареный картофель в андинском стиле: обваривают в воде с чесноком, затем обжаривают на сковороде. Подают с соусом ахи (перуанский острый соус) или с жареным сыром.

США — hash browns

Тертая картошка, обжаренная до хруста, как драники без муки и яиц. Популярны в американских завтраках, особенно с яйцами и сосисками.

Франция — pommes de terre sautées

Картофель, нарезанный шайбами, сначала обжаривается, потом доводится до готовности под крышкой с маслом, чесноком и травами. Простой, но элегантный гарнир к мясу и рыбе.

Россия — просто жареная картошка

Полукольца или ломтики картофеля на подсолнечном масле с луком, иногда — с грибами. Золотистая корочка, мягкая середина — та самая "из детства". С солёным огурцом — почти национальное блюдо.

Картошка в каждой стране — это зеркало её кухни. Пряная в Индии, сытная в Германии, хрустящая в США. А значит, если вы устали от банальных гарниров — просто позовите в гости другую страну. Сковородка вам в помощь.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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