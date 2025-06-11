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Он кажется магазинным, но готовится за 10 минут: домашний лимонад, от которого не оторваться

1:50
Еда

Не каждый домашний лимонад может похвастаться не только вкусом, но и пользой. Но если речь об облепихе — всё меняется. Эти оранжевые ягоды не зря называют витаминной бомбой: в них столько пользы, что обычный лимон может позавидовать. А если соединить облепиху с цитрусовыми и газированной водой — получится не просто лимонад, а настоящая летняя энергетика в бокале.

облепиха
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
облепиха

Что понадобится на 4 порции:

  • Газированная вода — 750 мл

  • Облепиха (замороженная или свежая) — 200 г

  • Лимон — 1 шт.

  • Апельсин — 1 шт.

  • Сахар — 100 г (можно заменить мёдом, стевией или сиропом)

Как готовить:

  1. Подготовка цитрусовых. Хорошо вымойте лимон и апельсин, желательно со щёткой. Снимите с них цедру и выжмите сок.

  2. Ягоды + сахар. В сотейник положите облепиху, добавьте сахар и цедру, влейте 100 мл воды.

  3. Кипятим. Доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте остыть под крышкой.

  4. Пюрируем. Взбейте ягоды блендером, процедите через мелкое сито.

  5. Собираем напиток. Влейте цитрусовые соки, затем добавьте газированную воду.

  6. Подача. Перемешайте, налейте в стаканы со льдом, украсьте мятой, базиликом или розмарином.

Полезный совет:
Добавьте немного свежего имбиря — он придаст напитку пряную "искру". А если готовите в сезон (конец лета), используйте свежую облепиху — вкус будет ещё ярче.

Этот облепиховый лимонад — настоящий летний хит. Он не только утолит жажду, но и насытит витаминами. Заряд бодрости и яркий вкус — без лишних усилий.

Уточнения

Лимона́д (фр  limonade < limon — лимон) — газированный прохладительный напиток на основе водного раствора фруктового или ягодного сока, а также других вкусовых компонентов, в том числе искусственных красителей и ароматизаторов. Также лимонадом называется негазированный напиток, приготовленный из воды, лимонного сока и сахара.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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