Он кажется магазинным, но готовится за 10 минут: домашний лимонад, от которого не оторваться

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Не каждый домашний лимонад может похвастаться не только вкусом, но и пользой. Но если речь об облепихе — всё меняется. Эти оранжевые ягоды не зря называют витаминной бомбой: в них столько пользы, что обычный лимон может позавидовать. А если соединить облепиху с цитрусовыми и газированной водой — получится не просто лимонад, а настоящая летняя энергетика в бокале.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain облепиха

Что понадобится на 4 порции:

Газированная вода — 750 мл

Облепиха (замороженная или свежая) — 200 г

Лимон — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Сахар — 100 г (можно заменить мёдом, стевией или сиропом)

Как готовить:

Подготовка цитрусовых. Хорошо вымойте лимон и апельсин, желательно со щёткой. Снимите с них цедру и выжмите сок. Ягоды + сахар. В сотейник положите облепиху, добавьте сахар и цедру, влейте 100 мл воды. Кипятим. Доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте остыть под крышкой. Пюрируем. Взбейте ягоды блендером, процедите через мелкое сито. Собираем напиток. Влейте цитрусовые соки, затем добавьте газированную воду. Подача. Перемешайте, налейте в стаканы со льдом, украсьте мятой, базиликом или розмарином.

Полезный совет:

Добавьте немного свежего имбиря — он придаст напитку пряную "искру". А если готовите в сезон (конец лета), используйте свежую облепиху — вкус будет ещё ярче.

Этот облепиховый лимонад — настоящий летний хит. Он не только утолит жажду, но и насытит витаминами. Заряд бодрости и яркий вкус — без лишних усилий.

Уточнения

Лимона́д (фр limonade < limon — лимон) — газированный прохладительный напиток на основе водного раствора фруктового или ягодного сока, а также других вкусовых компонентов, в том числе искусственных красителей и ароматизаторов. Также лимонадом называется негазированный напиток, приготовленный из воды, лимонного сока и сахара.



