Он кажется магазинным, но готовится за 10 минут: домашний лимонад, от которого не оторваться

Не каждый домашний лимонад может похвастаться не только вкусом, но и пользой. Но если речь об облепихе — всё меняется. Эти оранжевые ягоды не зря называют витаминной бомбой: в них столько пользы, что обычный лимон может позавидовать. А если соединить облепиху с цитрусовыми и газированной водой — получится не просто лимонад, а настоящая летняя энергетика в бокале.
Газированная вода — 750 мл
Облепиха (замороженная или свежая) — 200 г
Лимон — 1 шт.
Апельсин — 1 шт.
Сахар — 100 г (можно заменить мёдом, стевией или сиропом)
Подготовка цитрусовых. Хорошо вымойте лимон и апельсин, желательно со щёткой. Снимите с них цедру и выжмите сок.
Ягоды + сахар. В сотейник положите облепиху, добавьте сахар и цедру, влейте 100 мл воды.
Кипятим. Доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте остыть под крышкой.
Пюрируем. Взбейте ягоды блендером, процедите через мелкое сито.
Собираем напиток. Влейте цитрусовые соки, затем добавьте газированную воду.
Подача. Перемешайте, налейте в стаканы со льдом, украсьте мятой, базиликом или розмарином.
Полезный совет:
Добавьте немного свежего имбиря — он придаст напитку пряную "искру". А если готовите в сезон (конец лета), используйте свежую облепиху — вкус будет ещё ярче.
Этот облепиховый лимонад — настоящий летний хит. Он не только утолит жажду, но и насытит витаминами. Заряд бодрости и яркий вкус — без лишних усилий.
Лимона́д (фр limonade < limon — лимон) — газированный прохладительный напиток на основе водного раствора фруктового или ягодного сока, а также других вкусовых компонентов, в том числе искусственных красителей и ароматизаторов. Также лимонадом называется негазированный напиток, приготовленный из воды, лимонного сока и сахара.
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