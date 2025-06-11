Один ингредиент — и всё пойдёт не так: как не испортить модный утренний смузи

Свежий, полезный, с насыщенным вкусом и цветом — этот смузи из киви и яблока станет хитом летнего завтрака или лёгкого перекуса. Но чтобы напиток действительно получился вкусным, важно знать один нюанс: киви и обычное молоко — несовместимы. Почему? Всё просто — в киви содержится фермент актинидин, который сворачивает молочный белок. Итог — горечь и странная текстура.
Решение? Кокосовое молоко! Оно не только безопасно с киви, но ещё и придаёт напитку нежный тропический оттенок. А чтобы смузи был насыщенно зелёным и более питательным — добавляем свежий шпинат. Без красителей, только натуральный цвет.
Киви — 3 шт.
Зелёные яблоки (Семеренко) — 2 шт.
Шпинат — 40 г
Кокосовое молоко — 1 стакан
Семена чиа — 2 ч. л.
Коричневый сахар — по вкусу
Для украшения: киви — 1 шт.
Фрукты моем и обсушиваем. Шпинат тщательно промываем и убираем лишнюю влагу.
Киви очищаем, нарезаем и отправляем в блендер. Шпинат рубим ножом и тоже добавляем — измельчаем всё вместе.
Яблоки режем кубиками (кожуру оставляем), добавляем в чашу вместе с чиа и сахаром.
Заливаем кокосовым молоком и взбиваем до однородной текстуры.
Для подачи украшаем стаканы ломтиками киви в виде звёздочек (можно вырезать формочкой или ножом). Аккуратно наливаем смузи — и сразу к столу.
Можно использовать замороженный шпинат — не размораживая.
Хотите более сладкий и густой смузи? Добавьте половинку банана вместо сахара или мёда.
Не пьёте кокосовое молоко? Подойдёт любое растительное — миндальное, овсяное, соевое.
Этот смузи не только красивый, но и безопасный для пищеварения. Он заряжает энергией, радует вкусом и не требует ничего сложного. Идеален для жаркого дня.
Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.