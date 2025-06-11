Один ингредиент — и всё пойдёт не так: как не испортить модный утренний смузи

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежий, полезный, с насыщенным вкусом и цветом — этот смузи из киви и яблока станет хитом летнего завтрака или лёгкого перекуса. Но чтобы напиток действительно получился вкусным, важно знать один нюанс: киви и обычное молоко — несовместимы. Почему? Всё просто — в киви содержится фермент актинидин, который сворачивает молочный белок. Итог — горечь и странная текстура.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

Решение? Кокосовое молоко! Оно не только безопасно с киви, но ещё и придаёт напитку нежный тропический оттенок. А чтобы смузи был насыщенно зелёным и более питательным — добавляем свежий шпинат. Без красителей, только натуральный цвет.

Что нужно на 2 порции:

Киви — 3 шт.

Зелёные яблоки (Семеренко) — 2 шт.

Шпинат — 40 г

Кокосовое молоко — 1 стакан

Семена чиа — 2 ч. л.

Коричневый сахар — по вкусу

Для украшения: киви — 1 шт.

Как приготовить:

Фрукты моем и обсушиваем. Шпинат тщательно промываем и убираем лишнюю влагу. Киви очищаем, нарезаем и отправляем в блендер. Шпинат рубим ножом и тоже добавляем — измельчаем всё вместе. Яблоки режем кубиками (кожуру оставляем), добавляем в чашу вместе с чиа и сахаром. Заливаем кокосовым молоком и взбиваем до однородной текстуры. Для подачи украшаем стаканы ломтиками киви в виде звёздочек (можно вырезать формочкой или ножом). Аккуратно наливаем смузи — и сразу к столу.

Полезно знать:

Можно использовать замороженный шпинат — не размораживая.

Хотите более сладкий и густой смузи? Добавьте половинку банана вместо сахара или мёда.

Не пьёте кокосовое молоко? Подойдёт любое растительное — миндальное, овсяное, соевое.

Этот смузи не только красивый, но и безопасный для пищеварения. Он заряжает энергией, радует вкусом и не требует ничего сложного. Идеален для жаркого дня.

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



