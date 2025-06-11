Гости не поверят, что вы сами это смешали: как сделать эффектный ягодный коктейль с алкоголем

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Название этого коктейля говорит само за себя — "Ягодный взрыв" точно не останется незамеченным. Сочный, освежающий и с характером — он собрал в себе всё, за что мы любим летние вечера и яркие вкусы. Ром с его фруктовыми нотами, апельсиновый ликёр, сладкие ягоды и… белый квас. Да, вы не ослышались — и это неожиданное сочетание работает на все 100%.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коктейль

Ингредиенты на 4 порции:

Замороженные ягоды (микс) — 300 г

Ром — 200 мл

Апельсиновый ликёр — 80 мл

Клубничный сироп — 40 г

Квас белый — 300 мл

Колотый лёд — по вкусу

Клубника и апельсин — для украшения

Как готовить:

Измельчите ягоды в блендере до пюреобразного состояния. Смешайте полученное пюре с ромом, ликёром и клубничным сиропом. Разлейте по широким бокалам, предварительно наполненным колотым льдом. Долейте квас — регулируйте его количество по вкусу: хотите мягче — больше, любите акценты — меньше. Украсьте ломтиком клубники или слайсом апельсина. Подавайте сразу.

Полезный совет:

Не гонитесь за готовыми ягодными миксами — выберите любимые замороженные ягоды и смешайте их на свой вкус. Отлично подойдут малина, смородина, черника, клубника.

"Ягодный взрыв" — коктейль, который легко приготовить, но трудно забыть. Он покоряет с первого глотка, освежает и создаёт настроение праздника.

Уточнения

Кокте́йль — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.



