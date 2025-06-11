Гости не поверят, что вы сами это смешали: как сделать эффектный ягодный коктейль с алкоголем

Название этого коктейля говорит само за себя — "Ягодный взрыв" точно не останется незамеченным. Сочный, освежающий и с характером — он собрал в себе всё, за что мы любим летние вечера и яркие вкусы. Ром с его фруктовыми нотами, апельсиновый ликёр, сладкие ягоды и… белый квас. Да, вы не ослышались — и это неожиданное сочетание работает на все 100%.
Замороженные ягоды (микс) — 300 г
Ром — 200 мл
Апельсиновый ликёр — 80 мл
Клубничный сироп — 40 г
Квас белый — 300 мл
Колотый лёд — по вкусу
Клубника и апельсин — для украшения
Измельчите ягоды в блендере до пюреобразного состояния.
Смешайте полученное пюре с ромом, ликёром и клубничным сиропом.
Разлейте по широким бокалам, предварительно наполненным колотым льдом.
Долейте квас — регулируйте его количество по вкусу: хотите мягче — больше, любите акценты — меньше.
Украсьте ломтиком клубники или слайсом апельсина. Подавайте сразу.
Полезный совет:
Не гонитесь за готовыми ягодными миксами — выберите любимые замороженные ягоды и смешайте их на свой вкус. Отлично подойдут малина, смородина, черника, клубника.
"Ягодный взрыв" — коктейль, который легко приготовить, но трудно забыть. Он покоряет с первого глотка, освежает и создаёт настроение праздника.
Кокте́йль — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
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