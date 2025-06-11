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Гости не поверят, что вы сами это смешали: как сделать эффектный ягодный коктейль с алкоголем

1:37
Еда

Название этого коктейля говорит само за себя — "Ягодный взрыв" точно не останется незамеченным. Сочный, освежающий и с характером — он собрал в себе всё, за что мы любим летние вечера и яркие вкусы. Ром с его фруктовыми нотами, апельсиновый ликёр, сладкие ягоды и… белый квас. Да, вы не ослышались — и это неожиданное сочетание работает на все 100%. 

коктейль
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коктейль

Ингредиенты на 4 порции:

  • Замороженные ягоды (микс) — 300 г

  • Ром — 200 мл

  • Апельсиновый ликёр — 80 мл

  • Клубничный сироп — 40 г

  • Квас белый — 300 мл

  • Колотый лёд — по вкусу

  • Клубника и апельсин — для украшения

Как готовить:

  1. Измельчите ягоды в блендере до пюреобразного состояния.

  2. Смешайте полученное пюре с ромом, ликёром и клубничным сиропом.

  3. Разлейте по широким бокалам, предварительно наполненным колотым льдом.

  4. Долейте квас — регулируйте его количество по вкусу: хотите мягче — больше, любите акценты — меньше.

  5. Украсьте ломтиком клубники или слайсом апельсина. Подавайте сразу.

Полезный совет:
Не гонитесь за готовыми ягодными миксами — выберите любимые замороженные ягоды и смешайте их на свой вкус. Отлично подойдут малина, смородина, черника, клубника.

"Ягодный взрыв" — коктейль, который легко приготовить, но трудно забыть. Он покоряет с первого глотка, освежает и создаёт настроение праздника.

Уточнения

Кокте́йль — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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