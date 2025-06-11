Без грамма алкоголя — а счёт как за три бокала: почему моктейли такие дорогие

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, что моктейль — это просто напиток без градуса. Ни тебе алкоголя, ни акцизов. Значит, и цена должна быть ниже. Но реальность за барной стойкой совсем иная: безалкогольные коктейли стоят не меньше, а порой и больше своих "взрослых" версий. Почему так происходит — объяснили эксперты, пишет РБК.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Три алкогольных коктейля

Безалкогольный вкус — это наука

Современный моктейль — это не лимонад с листиком мяты. Это продукт, собранный по всем канонам барного искусства. В нём имитируются сложные ноты джина, рома, апероля или даже виски.

Чтобы получить этот вкус без алкоголя, индустрия пошла двумя путями:

Удалить алкоголь из уже готового напитка — через нагрев или обратный осмос. Воссоздать вкус с нуля - на ботаникалах, настоях, эссенциях, дистиллятах.

Каждый путь требует технологий, времени и сырья. В результате себестоимость моктейля нередко оказывается выше, чем у алкогольного оригинала.

Сначала делают алкоголь, а потом… его удаляют

"Представьте процесс: спирт уже произведён, а потом к нему добавляют ещё один этап — деалкоголизацию. Это дополнительные ресурсы, а значит и стоимость выше", — поясняет шеф-бармен Вадим Малахов.

К тому же, моктейли всё чаще подаются как полноценные гастрономические продукты, не уступающие по вкусу и подаче классическим коктейлям. А значит, и ценник соответствующий.

Тренд, который не сходит с меню

Всё больше людей осознанно отказываются от алкоголя: кто-то временно, кто-то — навсегда. Моктейли становятся отличной альтернативой, не лишённой вкуса и эстетики. Рестораны и бары поддерживают тренд — и расширяют безалкогольные карты, несмотря на высокую себестоимость.

За моктейлем — целая наука вкуса и технология. Это не дешевый заменитель, а самостоятельный продукт. И платить за него — значит платить за искусство без алкоголя.

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.



