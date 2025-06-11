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Салат с грузинским акцентом: лёгкий, но с глубоким вкусом — всё благодаря орехам

1:34
Еда

Когда жара сбивает аппетит, а хочется чего-то лёгкого, сочного и ароматного — грузинский салат становится настоящим спасением. Это не просто закуска, а целое вкусовое путешествие на солнечный Кавказ. Простые ингредиенты, насыщенные оттенки, и один секретный компонент — орехи. Именно они превращают обычный салат в гастрономическое открытие.

Салат с киноа и овощами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с киноа и овощами

Что понадобится:

  • Свежие помидоры — 200 г

  • Огурцы — 150 г

  • Сладкий перец — 100 г

  • Красный лук — 1 шт.

  • Грецкие орехи — 50 г

  • Кинза — 1 пучок

Для заправки:

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

  • Винный уксус — 1 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Нарежьте помидоры, огурцы, перец и лук тонкими ломтиками.

  2. Измельчите грецкие орехи — можно слегка поджарить их на сухой сковороде для аромата.

  3. Порубите кинзу.

  4. Смешайте всё в глубокой миске.

  5. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу — так салат сохранит максимум свежести, яркости и хрустящих текстур. Кинза добавляет зелёной остроты, а орехи вносят тот самый кавказский акцент, без которого не обходится ни одно грузинское застолье.

Простой, но колоритный, этот салат идеально подходит как гарнир к мясу, так и как самостоятельное блюдо в жаркий день. Быстро, вкусно и с настроением лета.

Уточнения

Сала́т — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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