Салат с грузинским акцентом: лёгкий, но с глубоким вкусом — всё благодаря орехам

Когда жара сбивает аппетит, а хочется чего-то лёгкого, сочного и ароматного — грузинский салат становится настоящим спасением. Это не просто закуска, а целое вкусовое путешествие на солнечный Кавказ. Простые ингредиенты, насыщенные оттенки, и один секретный компонент — орехи. Именно они превращают обычный салат в гастрономическое открытие.
Свежие помидоры — 200 г
Огурцы — 150 г
Сладкий перец — 100 г
Красный лук — 1 шт.
Грецкие орехи — 50 г
Кинза — 1 пучок
Для заправки:
Оливковое масло — 3 ст. л.
Винный уксус — 1 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Нарежьте помидоры, огурцы, перец и лук тонкими ломтиками.
Измельчите грецкие орехи — можно слегка поджарить их на сухой сковороде для аромата.
Порубите кинзу.
Смешайте всё в глубокой миске.
Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
Подавайте сразу — так салат сохранит максимум свежести, яркости и хрустящих текстур. Кинза добавляет зелёной остроты, а орехи вносят тот самый кавказский акцент, без которого не обходится ни одно грузинское застолье.
Простой, но колоритный, этот салат идеально подходит как гарнир к мясу, так и как самостоятельное блюдо в жаркий день. Быстро, вкусно и с настроением лета.
Сала́т — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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