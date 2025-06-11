Салат с грузинским акцентом: лёгкий, но с глубоким вкусом — всё благодаря орехам

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда жара сбивает аппетит, а хочется чего-то лёгкого, сочного и ароматного — грузинский салат становится настоящим спасением. Это не просто закуска, а целое вкусовое путешествие на солнечный Кавказ. Простые ингредиенты, насыщенные оттенки, и один секретный компонент — орехи. Именно они превращают обычный салат в гастрономическое открытие.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с киноа и овощами

Что понадобится:

Свежие помидоры — 200 г

Огурцы — 150 г

Сладкий перец — 100 г

Красный лук — 1 шт.

Грецкие орехи — 50 г

Кинза — 1 пучок

Для заправки:

Оливковое масло — 3 ст. л.

Винный уксус — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Нарежьте помидоры, огурцы, перец и лук тонкими ломтиками. Измельчите грецкие орехи — можно слегка поджарить их на сухой сковороде для аромата. Порубите кинзу. Смешайте всё в глубокой миске. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу — так салат сохранит максимум свежести, яркости и хрустящих текстур. Кинза добавляет зелёной остроты, а орехи вносят тот самый кавказский акцент, без которого не обходится ни одно грузинское застолье.

Простой, но колоритный, этот салат идеально подходит как гарнир к мясу, так и как самостоятельное блюдо в жаркий день. Быстро, вкусно и с настроением лета.

Уточнения

Сала́т — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

