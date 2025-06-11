Шипит, пенится и охлаждает душу: рецепт кваса, который не продаётся в магазине

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний квас — это не просто напиток. Это вкус детства, летних каникул и традиций, передаваемых из поколения в поколение. Его легко приготовить самому, а результат не сравнится с магазинной бутылкой. Делимся проверенным рецептом, который приводит семьи в восторг.

Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квас в графине

Что понадобится:

Чёрный ржаной хлеб — 500 г

Вода — 5 литров (кипячёная и остуженная)

Сахар — 200 г

Дрожжи сухие — 15 г

Нарежьте хлеб и подсушите его в духовке до аппетитной золотистой корочки. Это не просто аромат — это основа насыщенного вкуса будущего кваса.

Пошаговый процесс:

Поместите сухари в большую ёмкость. Залейте водой, добавьте сахар и дрожжи. Хорошо перемешайте и накройте марлей. Оставьте в тёплом месте на 1-2 дня — квас должен заиграть.

Важно: ежедневно помешивайте, чтобы брожение шло равномерно.

Финальные шаги:

Когда напиток достигнет нужной кислинки — процедите через сито или марлю. Разлейте по бутылкам. Хотите шипучести? Добавьте щепотку сахара в каждую. Поставьте в холодильник на сутки. Через 24 часа вас встретит лёгкое шипение, пена и идеальный вкус.

Домашний хлебный квас — это не только полезно, но и душевно. Он сближает, освежает и возвращает к настоящим вкусовым традициям.

Уточнения

Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод. Квас используется не только как напиток, но и является основой для классических холодных похлёбок русской кухни (окрошка, ботвинья и др.).



