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В этом хрусте — вся философия Востока: какие блюда стоит заказать в японском ресторане

2:14
Еда

Япония — это не только гейши, сакура и технологии, но и гастрономический восторг. Уникальная кухня этой страны поражает вкусами и тонкостью подачи. И если вам повезло оказаться в японском ресторане — не спешите заказывать первое, что на слуху. Есть блюда, которые по-настоящему раскрывают культуру этой страны. И их стоит попробовать в первую очередь.

Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда

Суши: вкус, который не подделать

Да, суши есть почти в каждом городе мира. Но настоящие, японские — это другая лига. Здесь рыба буквально тает во рту, а рис имеет идеально выверенный вкус и текстуру. В лучших заведениях Токио вас ждут неожиданные сочетания: морской гребешок, угорь, тунец синего плавника — и всё это с восхитительной свежестью.

Рамен: суп, который греет душу

Не менее культовое блюдо — рамен. Это больше, чем суп: это философия в миске. Основа может быть на бульоне с соевым соусом или мисо, а сверху — ломтики сочной свинины ча-шу, яйцо с мягким желтком, зелень и ароматные приправы. Вариантов десятки, но каждый — полноценный обед с насыщенным вкусом.

Темпура: хруст, который запоминается

Креветки, грибы, овощи — всё это обжаривается в легчайшем кляре, и превращается в темпуру. Блюдо с европейскими корнями, но доведённое японцами до кулинарного идеала. Темпура подаётся с соевым соусом и тертым дайконом, а во вкусе сочетаются лёгкость, хруст и нежность.

Моти: десерт с характером

Если хочется сладкого — берите моти. Это рисовые пирожные с начинкой из красной фасоли, зелёного чая или фруктов. У моти необычная текстура — слегка тягучая, но приятная. Их подают в ресторанах, чайных и даже на уличных ярмарках. Один укус — и вы точно запомните этот десерт.

Японская кухня — это не только вкус, но и эстетика. И начинать её изучение стоит не с кулинарных экспериментов, а с классики, отточенной веками.

Уточнения

Моти (яп. ) — японский вид рисового теста. Моти делается из истолчённого в пасту клейкого риса, особого, известного с давнего времени сорта мотигомэ, который при долгом толчении и смачивании приобретает сладкий вкус.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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